Гагин: Подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой»

Фото: РИА Новости/Стрингер
Подбитый в районе Авдеевки российскими военными американский танк Abrams оказался лишён всех передовых технологий. Об этом заявил Ян Гагин, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, слова которого цитирует РИА Новости.
«Abrams, который мы недавно сожгли, представлял из себя пустую консервную банку с пушкой — с него перед передачей Украине были сняты все новшества, секретные технологии, чтобы Киев не завладел ими», — рассказал Гагин.Советник главы ДНР пояснил, что почти вся техника НАТО приходит на Украину в таком виде, однако отдельные экземпляры при этом сопровождают западные специалисты. Примерно то же самое произойдет и в случае возможных поставок немецких ракет Taurus, добавил он.
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