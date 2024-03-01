Боец ВС РФ «Рассвет» рассказал об ударе по второму танку Abrams

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Боец с позывным «Рассвет», который уничтожил первый американский танк Abrams в зоне спецоперации рассказал, что позже был нанесен удар по еще одному такому танку. Об этом сообщили в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, передает «Лента.ру».
«Выполнили свою задачу, продолжили дальше работать. Поражали второй (Abrams – ред.), но там у нас нет объективного контроля с разведывательного дрона. Особо не удивились (поражению американского танка - ред.). Это было просто выполнение задачи, мы просто работали», - рассказал боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Рассвет».
Он также добавил, что российские военные ждали, что появится другая техника НАТО. По его словам, экипажу подбитого танка удалось выжить, при этом один из бойцов ВСУ получил ранение.
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