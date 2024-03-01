Боец Коловрат: 26 февраля под Авдеевкой подбили сразу два танка Abrams

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26 февраля российские военные подбили сразу два танка Abrams под Авдеевкой, об этом рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат, его слова передаёт «РИА Новости».
Как сообщил сам военный, бои велись в районе села Бердычи в Донецкой Народной Республике.
По его словам, американские танки были подбиты российскими беспилотниками 26 февраля.
Боец также сообщил, что ему доподлинно неизвестно, выжил ли экипаж уничтоженного Abrams.
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По его словам, американские танки были подбиты российскими беспилотниками 26 февраля.
«Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это еще один Abrams», — рассказал Коловрат.
Боец также сообщил, что ему доподлинно неизвестно, выжил ли экипаж уничтоженного Abrams.
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Евгения Парфентьева