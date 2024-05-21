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Ганчев сообщил о переброске войск ВСУ под Волчанск от Купянска и Краматорска

21 мая 2024, 12:12
Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире канала «Соловьев Live» 21 мая.
По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Напомним, что российские войска начали наступление из Белгородской области в сторону Харькова 10 мая 2024 года, продвигаясь в направлении Липцов и Волчанска.



От Липцов до Харькова всего около 12 километров.

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Украина может специально сдать Харьков России – пишут СМИ
Economist: ВСУ боятся, что власти сдадут Харьков ради заключения мира с РФ
21 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/3sbworld

Украинские военные, находящиеся в Харькове, волнуются, что политики в Киеве или Вашингтоне могу сдать город Москве ради заключения мира с Россией. Об этом пишет The Economist.
Издание утверждает, что многие украинские военные в Харькове возмущены активным продвижением России в Харьковской области. Они предполагают, что успехи ВС РФ связаны задержкой поставки западной помощи или некомпетентностью и даже предательством.

«Также появляются конспирологические теории о том, что политики в Киеве или Вашингтоне продают Харьков в преддверии некрасивого мирного соглашения. Официальные украинские нарративы, представляющие радужную картину, не способствуют успокоению нервов», — говорится в статье.

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#вс рф
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Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» уничтожает боевиков ВСУ у Спорного
Кадыров показал в своем Telegram уничтожение боевиков ВСУ бойцами «Ахмата»
21 мая 2024, 11:40

Пресс-служба главы Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram кадры, где бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают укрепрайоны украинских националистов, а также наносят удары по скоплениям врага в районе Спорного, где границы ЛДНР.
По словам Кадырова, на данном направлении работает группа «Канады», ударяя по ВСУ беспилотниками. Так, постепенно происходит ликвидация позиций неонацистов.



Кроме того, Кадыров отметил дроны подразделения, которые быстро и успешно находят позиции украинских радикалов, незамедлительно ударяя по ним.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины с конца февраля 2022 года.

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#чечня
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Стало известно о взятии ВС России северной части Волчанска
Ганчев: ВС России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска
21 мая 2024, 11:37

Фото: iStock/Jakub Laichter

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
В интервью ТАССу Ганчев отметил, что продвижение идет медленно, но уверенно, добавив, что российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Ранее заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска украинскими Вооруженными силами.

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Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год
21 мая 2024, 11:22

Запад слишком медлит с поставками оружия и боеприпасов Украине, каждое решение принимается с опозданием на год, пожаловался Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«Каждое наше решение, а затем решение всех остальных, запаздывает примерно на год», — отметил он.
Зеленский также подчеркнул, что перед значимыми шагами страны делают «два шага назад», и призвал Запад «пересмотреть свою парадигму».

Он напомнил, что украинской армии нужно как минимум 120-130 самолётов, чтобы противостоять ВВС России в небе.

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Стало известно, как ВСУ использовали освобожденную Плетеневку для ударов по ВС РФ
Минобороны: в Плетеневке почти каждый дом был огневой точкой ВСУ
21 мая 2024, 11:11

istockphoto.com/gorodenkoff

Стало известно, как ВСУ использовали освобожденную Плетеневку Харьковской области для обстрелов Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С началом специальной военной операции с окраин данного населенного пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населенные пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие», — пояснили в ведомстве.

Также там уточнили, что националисты оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме. Сейчас боевики пытаются уничтожить поселок с помощью артиллерии, периодически обстреливая его.

«Вот дома - они их накрывали минометами. «Бабой-Ягой» постоянно сюда летают - сжигают. Подвинули хорошо»,— рассказал боец ВС РФ с позывным «Сокол».

Он отметил, что все бойцы хорошо сражаются и работают, не отступая назад.

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Российского депутата ценой собственной жизни спас сослуживец в зоне СВО
21 мая 2024, 11:11

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Депутат башкирского Курултая Алексей Локотченко попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Локотченко отправился на СВО несколько месяцев назад и принял командование взводом. Его отряд оказался под обстрелом в районе Артемовска в Донецкой народной республике.

Депутату удалось выжить благодаря сослуживцу, который принял на себя взрывную волну.

Мужчину, получившего множественные осколочные ранения, спасти не удалось. Локотченко, также раненый осколками, сейчас находится в военном госпитале.

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Стало известно, за что Зеленский постоянно кричит на генералов ВСУ
Economist: Зеленский боится, что от него скрывают правду и кричит на генералов
21 мая 2024, 11:02

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом и кричит на своих генералов. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на собственный источник в украинском правительстве и украинских военных.
«Зеленского держат в теплой ванне. Мы считаем, что президент должен ориентироваться на ситуацию на местах», — заявил офицер ВСУ Денис Ярославский.

При этом издание утверждает, что украинские солдаты, находящиеся в Харькове возмущены быстрым и глубоким продвижением российской армии. Многие критикуют задержки с помощью Запада. При этом другие считают, что более значительную роль сыграли некомпетентность или даже предательство. Считая, что в Киеве или Вашингтоне могут обменять Харьков на мирное соглашение.

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В Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России
Bloomberg: ФРГ поддержала план США по использованию доходов от активов РФ
21 мая 2024, 10:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Берлин готов поддержать предложенный Вашингтоном план по использованию доходов от замороженных активов РФ.
Согласно агентству Bloomberg, немецкие официальные лица выразили готовность поддержать план США по направлению будущих доходов от российских активов в помощь Украине на сумму $50 млрд.

Это может ускорить обеспечение Киева новым значительным пакетом помощи. Европейские чиновники также согласны с использованием будущих доходов от активов как менее рискованной альтернативой конфискации основной суммы замороженных российских активов.

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Российские военнослужащие рассказали об обстановке в освобожденной Плетеневке
21 мая 2024, 10:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные группировки «Север» сообщили о ситуации в Плетеневке, Харьковская область, освобожденной в середине мая, пишут «Известия».
Минобороны РФ 21 мая представило видео из освобожденного населенного пункта. Подразделения начали спецоперацию в окрестностях Плетеневки, где боевики из украинских подразделений систематически обстреливали населенные пункты Белгородской области.

В каждом доме украинские военные создали огневые точки. ВСУ продолжают атаку, однако российские военные характеризуют работу своих сил как эффективную и уверенную. Каждый день группировки «Север» продвигаются вглубь оккупированных территорий.

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