Ганчев сообщил о переброске войск ВСУ под Волчанск от Купянска и Краматорска

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko
Украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире канала «Соловьев Live» 21 мая.
По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.
Напомним, что российские войска начали наступление из Белгородской области в сторону Харькова 10 мая 2024 года, продвигаясь в направлении Липцов и Волчанска.
От Липцов до Харькова всего около 12 километров.
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Напомним, что российские войска начали наступление из Белгородской области в сторону Харькова 10 мая 2024 года, продвигаясь в направлении Липцов и Волчанска.
От Липцов до Харькова всего около 12 километров.
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Артем Кузьмин