На командующих ВСУ в Харьковской области завели дела о военных преступлениях

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Управление внутренних дел пророссийской администрации Харьковской области возбудило уголовные дела против бывшего и нынешнего командующих группировкой вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» Юрия Галушкина и Михаила Драпатого, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации Евгения Лисняка.
По словам Лисняка, Галушкин и Драпатый несут ответственность за обстрелы мирных граждан, мародерство, угрозы жителям Харьковской области и применение запрещенных методов ведения войны.
В сентябре МВД России объявило Драпатого в розыск. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он был одним из командующих операцией объединенных сил Украины. В тот период ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР.
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