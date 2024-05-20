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Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ

20 мая 2024, 17:25
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о конфликте между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Украины, передает РИА Новости.
По его словам, причиной конфликта являются коррупционные финансовые потоки, которые спецслужбы не могут поделить.

«Сейчас между СБУ и ГУР существует конфликт. Предприниматели регулярно платили СБУ, но эти деньги в виде откатов или взяток стали поступать в ГУР», — заявил Лисняк.


Он также отметил, что если предприниматель отказывается платить, то одна из сторон начинает на него давить.

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Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва армии России в зоне СВО
Экс-полковник СБУ Стариков: положение ВСУ ухудшается из-за наступления ВС РФ
20 мая 2024, 17:15

Фото: iStock/Jakub Laichter

Для ВСУ ситуация ежедневно становится всё хуже. Такое заявление сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной», — пожаловался Стариков.

По его словам, действия армии России создают проблемы для украинских войск, которые потеряли инициативу на многих направлениях. Теперь им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. Он подчеркнул, что потеря любых важных населённых пунктов усугубит и без того тяжёлое положение ВСУ.

Стариков особо отметил, что Украине ни в коем случае нельзя сдавать Часов Яр, а это значит, что на это направление будут перебрасываться резервы на постоянной основе.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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#всу
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Опубликовано первое фото танка ВСУ Leopard 1 с «Ножом» и «Контактом»
ВСУ укрепили танк Leopard 1A5 советской динамической защитой «Контакт»
20 мая 2024, 16:53

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВСУ начали укреплять танки Leopard 1А5 динамической защитой двух типов «Контакт-1» советского производства и украинской ДЗ «Нож». Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал первое фото доработанного танка.
«Контакт» поместили на башню машины, и прикрыли им борт и нижнюю лобовую деталь корпуса. При этом верхняя часть машины получила блоки динамической защиты «Нож».

При этом Leopard 1 в базовой комплектации состоит из листов гомогенной брони, толщина которой не превышает 70 мм. Модификация 1A5DK оснащена сварной башней с разнесенной броней.

Военнослужащие ВС РФ эвакуировали из зоны боевых действий первый американский танк М1 Abrams. Отмечается, что эвакуация боевой машины прошла успешно.

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В Харьковской области заявили о давлении со стороны ВСУ на эвакуированных граждан
ТАСС: В Харьковской области ВСУ оказывали давление на эвакуированных граждан
20 мая 2024, 16:20

Фото: istockphoto.com/Mariia Kokorina

Украинские националисты оказывают психологическое давление на мирных граждан, пытаясь заставить их эвакуироваться вглубь Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
Отмечается, что у одного из жителей села Гатища за пару дней до освобождения населенного пункта боевики ВСУ забрали паспорт. А в случае отказа от эвакуации пригрозили лишить социальных выплат.

«ВСУ, применяя методы запугивания и откровенного мародерства, пытаются вынудить граждан эвакуироваться вглубь территории Харьковской области», — сказал Лисняк.

Ранее Лисняк заявлял о том, что киевский режим готовит «спящих агентов», которые будут передавать информацию о действиях администрации и военных.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Она была начата в феврале 2022 года, когда ЛДНР обратились к властям РФ за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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#россия
#всу
#спецоперация
#харьков
#харьковская область
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В США призывают разрешить Украине наносить удары над территорией РФ
Экс-глава ЦРУ: США должны разрешить ВСУ использовать ПВО для уничтожения ракет над РФ
20 мая 2024, 16:09

Фото: iStock/Cristi Croitoru

Штаты должны разрешить ВСУ использовать американские системы ПВО для уничтожения ракет над территорией России, сообщает телеканал CNN.
Такое мнение высказал экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус. По его словам, Киеву нужно разрешить полное использование американских систем ПВО над российским воздушным пространством.

Он добавил, что Запад опасается наличия у Украины «высокого риска потери крупных городов». По его словам, украинская армия находится сейчас «в крайне тяжелом положении».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Украине о запрете ударов по РФ американским оружием во время своего визита в Киев. По его словам, Штаты никогда не давали разрешения на использование своих вооружений за пределами Украины.

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#всу
#сша
#россия
#спецоперация
#пво
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Российские бойцы спасли придавленного блиндажом солдата ВСУ
Российские штурмовики спасли придавленного блиндажом украинского солдата
20 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы ВС РФ спасли украинского солдата, которого придавило блиндажом.
Об этом пишет «Российская газета». По данным издания, украинский солдат Валентин Мантипоров, находясь в плену у солдат ВС РФ, рассказал, что они освободили его из-под завалов, когда обнаружили.

По словам Мантипорова, командование ВСУ отправило его вместе с группой на позиции в районе Купянска. Там солдат заставили сооружать блиндаж «на скорую руку». После обстрелов его разрушили и пленный боевик остался под завалами. Украинское командование отказалось помогать солдату.

Как только российские военные обнаружили Мантипорова, то сразу же освободили его, оказав необходимую помощь.

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#вс рф
#плен
#спецоперация
#всу
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Враг не дремлет: Киев готовит «спящих агентов»
В Харьковской области сообщили о подготовке киевским режимом «спящих агентов»
20 мая 2024, 15:49

Фото: istockphoto.com/Olena_Z

Украинские спецслужбы хотят развить сеть «спящих агентов». Они будут выдавать себя за местных при освобождении российскими войсками Харьковской области, ожидая дальнейших указаний киевской власти. Об этом сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
Уточняется, что киевская агентура будет иметь даже официальные документы. Более того, она будет знать местные традиции.

«Они будут знать саму местность, традиции, обычаи... При освобождении Харьковской области войсками РФ ... будут осуществлять свою деятельность»,— сказал Лисняк.

Он добавил, что «спящие агенты» планируют устраиваться на работу, а также отслеживать действия администрации и военных, передавая данные киевскому режиму.

Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины, начатую в феврале 2022 года с целью защитить мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти.

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#украина
#россия
#харьков
#харьковская область
#спецоперация
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В ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны
Замкомандира ВСУ Жорин: Украину ждет тяжелое лето из-за растягивания ее резервов
20 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Olena_Z

Заместитель командира 3-ей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин предупредил о тяжелом лете, ожидающем украинские войска, поскольку их резервы могут быть значительно растянуты вдоль линии фронта, передает агентство УНИАН.
Жорин отреагировал на продвижение российских военных в Харьковской области, предположив, что Вооруженные силы РФ могут в ближайшие дни усилить давление на украинские воинские подразделения на поле боя. По его мнению, основной целью этих операций будет ослабление позиций ВСУ в других секторах фронта.

Он также отметил, что руководство Вооруженных сил РФ может передислоцировать часть своих сил к границе Сумской области, что позволит российским войскам отвлечь резервы украинских сил с других направлений, заключил заместитель командира бригады.

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#вооружённые силы рф
#всу
#зеленский
#Харьков
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Аналитик Меркурис: ВС РФ за считанные секунды реагируют на угрозы ВСУ
20 мая 2024, 15:05

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube обсудил реакцию российских военных на угрозы со стороны ВС Украины в зоне СВО, сообщает РИА Новости.
По словам аналитика, российские войска реагируют на угрозы за считанные секунды.

Эту эффективность подтверждают оперативные сводки, сообщающие об уничтожении большого количества украинской техники и различных видов вооружения ВСУ.

Ранее издание El Pais писало о сложной ситуации, в которой оказалась Украина после наступления России на Харьков.

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#днр
#всу
#вооружения
#Харьков
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Опубликованы кадры перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP
20 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Очевидцы сняли момент перехвата атаковавшей Луганск французской ракеты SCALP.
Момент ликвидации российской системой противовоздушной обороны французской ракеты SCALP, которую Вооруженные силы Украины выпустили по поселку Юбилейный, попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Инцидент Луганск».






Об ударе по Луганску с использованием западного вооружения ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также показал снимки последствий удара — повреждения получил жилой квартал. Также на видео зафиксировали обломки сбитого боеприпаса с надписями о французском производстве. Эксперты различили во фрагментах ракету SCALP-EG. Это французский аналог британской ракеты Storm Shadow.

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#вс рф
#пво
#всу
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