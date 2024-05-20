Российские власти Харьковской области заявили о вражде между ГУР и СБУ

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Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о конфликте между Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Украины, передает РИА Новости.
По его словам, причиной конфликта являются коррупционные финансовые потоки, которые спецслужбы не могут поделить.
Он также отметил, что если предприниматель отказывается платить, то одна из сторон начинает на него давить.
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«Сейчас между СБУ и ГУР существует конфликт. Предприниматели регулярно платили СБУ, но эти деньги в виде откатов или взяток стали поступать в ГУР», — заявил Лисняк.
Он также отметил, что если предприниматель отказывается платить, то одна из сторон начинает на него давить.
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Артем Кузьмин