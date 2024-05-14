Ганчев: Западная и северная части Волчанска находятся под контролем ВС РФ

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Западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются российскими войсками, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои.
Напомним, 10 мая украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.
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«Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока. Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками», — уточнил Ганчев.
Напомним, 10 мая украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.
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Евгения Парфентьева