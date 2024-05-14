ВС РФ вошли в Волчанск: Что происходит под Харьковом и чем важен город, мнение экспертов

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Российски войска продвинулись в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Украина направляет резервные силы для сдерживания наступления.
В материале «Радио 1» расскажем, что сейчас происходит в Волчанске, чем важен город и что говорят по этому поводу на Украине.
Также армия России начала операцию по окружению Волчанска. Как рассказал депутат местного областного совета Александр Скорик, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять Волчанск от наступления российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что обстановка на окраинах Волчанска оценивается как крайне тяжелая. Сложная ситуация также сохраняется на пяти других направлениях: купянском, покровском, лиманском, времевском и краматорском.
Замначальника разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что положение государства критическое, сравнимое с началом конфликта, и может ухудшиться.
Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что обстановка в Волчанске начинает походить на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке. По словам Тимошко, за 3 дня Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года».
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал ожидаемым наступление ВС России в Харьковской области, но не считает, что российские войска захватят Харьков.
Офицеры командования украинской армии предъявляют друг другу обвинения из-за провала в Харьковской области. По мнению корреспондентов The New York Times, продвижение ВС РФ рядом с Харьковом поставило ВСУ в опасное положение. При этом ресурсы украинской армии и так были истощены из-за задержек с поставками помощи Запада.
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Продвижение ВС РФ в районе ВолчанскаВ Минобороны России сообщили, что ВС РФ улучшили свое положение В Харьковской области в и продвинулись в районе населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое, нанеся поражение ВСУ.
Также армия России начала операцию по окружению Волчанска. Как рассказал депутат местного областного совета Александр Скорик, украинские войска, находящиеся под интенсивным огнем, пытаются оборонять Волчанск от наступления российской армии.
Чем важен ВолчанскКак считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, благодаря взятию Волчанска можно сократить расстояние до Харькова. Город находится недалеко от границы с РФ и всего в пяти километрах от Белгородской области.
«Это такой город, первый [после границы — ред.], и наши говорят, что уже вошли в город. Ну, а за Волчанском сокращается расстояние до Харькова. Оно будет гораздо меньше, когда мы его возьмем», — заявил Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».Другой военэксперт, Олег Глазунов, отметил, что в районе Волчанска ведутся позиционные бои, и освобождение Харьковской области идёт постепенно и без спешки.
Волчанск — что говорят на УкраинеНачальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич сообщил, что ВСУ направили резервные силы в Харьковскую область для сдерживания ВС РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что обстановка на окраинах Волчанска оценивается как крайне тяжелая. Сложная ситуация также сохраняется на пяти других направлениях: купянском, покровском, лиманском, времевском и краматорском.
Замначальника разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что положение государства критическое, сравнимое с началом конфликта, и может ухудшиться.
Глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что обстановка в Волчанске начинает походить на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке. По словам Тимошко, за 3 дня Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года».
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко назвал ожидаемым наступление ВС России в Харьковской области, но не считает, что российские войска захватят Харьков.
«Мы можем сказать, что не видим угрозы наступления на Харьков», — заявил Литвиненко в беседе с Agence France-Presse.
Продвижение на харьковском направленииРоссийская армия начала наступление в Харьковской области в мае. По этой причине из региона начали эвакуировать тысячи человек. Эксперты считают, что так РФ хочет создать «буферную зону», чтобы защититься от украинских атак.
Офицеры командования украинской армии предъявляют друг другу обвинения из-за провала в Харьковской области. По мнению корреспондентов The New York Times, продвижение ВС РФ рядом с Харьковом поставило ВСУ в опасное положение. При этом ресурсы украинской армии и так были истощены из-за задержек с поставками помощи Запада.
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Алина Юрчак