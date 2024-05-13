ВС РФ начинают окружать Волчанск в Харьковской области

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Армия России начала окружать Волчанск с одной стороны, в городе не осталось ни одного целого здания. Об этом заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик, его слова передает украинское издание «Страна».
«По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону», — рассказал Скорик.Он отметил, что российская сторона начала наступление в Харьковской области всего три дня назад, при этом в Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания.
10 мая украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области.
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