Гастроли по США, развод с дочерью миллиардера и упоминание в списке Forbes: куда исчез Семен Слепаков*?

Семен Слепаков* (Фото: ВКонтакте @semenslepakov)
Семен Слепаков* всегда открыто высмеивал актуальные темы, но о своей личной жизни предпочитал не распространяться. О расставании с супругой Кариной он сообщил только спустя почти год. Впервые о разводе юмориста заговорила Ксения Собчак весной 2019 года, однако позже она признала свою ошибку и заявила, что Слепаков* по-прежнему счастлив с Кариной Аванесян.
Теперь поклонникам остается лишь гадать, предсказала ли Собчак расставание пары или же была в курсе их семейных проблем. Что на самом деле произошло в отношениях сценариста и дочери миллиардера Игоря Аванесяна, читайте в материале «Радио 1».
С ранних лет Семена* отдали в музыкальную школу, но занятия фортепиано не вызвали у него интереса. Гораздо больше юношу привлекали гитары и песни «Битлз», а также творчество Владимира Высоцкого. При выборе вуза он не стал полагаться на свои увлечения и в итоге получил дипломы экономиста и филолога.
Слепаков* рассказал, что у него было четыре товарища, с которыми они учились в одном классе. У них была крепкая дружба, общие интересы и привязанность. Когда пришло время выбирать, куда поступать, выяснилось, что один из них хотел на юридический факультет, другой собирался в Москву, третий — еще куда-то. Однако он уговорил их поступать всем вместе на один факультет. Основной мотивом его решения было желание не расставаться с друзьями.
В 2000 году он стал капитаном команды «Сборная Пятигорска», которая через четыре года выиграла чемпионат Высшей лиги. Затем он переехал в Москву, где вместе с Гариком Мартиросяном запустил проект «Наша Russia» и выступал на сцене Comedy Club.
Зрителям особенно запомнились его композиции, прозвучавшие в Comedy Club, такие как «Жопа растет», «Бабушка-трансформер» и «Залепи свое дуло». У артиста были и запоминающиеся дуэты — с Мариной Кравец он исполнял «Разговор мужа с женой», а с Григорием Лепсом — песню «Очень красивая». Неудивительно, что к 2017 году популярный бард активно снимался в рекламе.
Ксения Собчак на шоу «Привет, Андрей!» добавила интриги, заявив, что Слепаков* недавно развелся, но позже опровергла свои слова в соцсетях, заявив, что ошиблась.
Позже артист подтвердил, что давно не состоит в браке, не вдаваясь в подробности. Вскоре появились различные версии причин разрыва, включая отсутствие общих детей, угасание чувств и измену.
Появились версии о возможной измене, а также, что еще до знакомства с Кариной он был влюблен в костюмера Наталью. Знакомые утверждают, что между ними сохранялись чувства, и возможен новый роман. Сам Слепаков* не раскрывает детали разрыва.
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*внесен в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года.
Дипломы экономиста и филологаСемен Слепаков* появился на свет в Пятигорске в семье интеллигентов: его отец был профессором кафедры экономики, а мать — кандидатом филологических наук. Творческая атмосфера окружала его с детства: дедушка по линии отца также преподавал, а двоюродный брат Яков Костюковский прославился как драматург. Возможно, именно от него Семен* унаследовал талант сценариста.
С ранних лет Семена* отдали в музыкальную школу, но занятия фортепиано не вызвали у него интереса. Гораздо больше юношу привлекали гитары и песни «Битлз», а также творчество Владимира Высоцкого. При выборе вуза он не стал полагаться на свои увлечения и в итоге получил дипломы экономиста и филолога.
Слепаков* рассказал, что у него было четыре товарища, с которыми они учились в одном классе. У них была крепкая дружба, общие интересы и привязанность. Когда пришло время выбирать, куда поступать, выяснилось, что один из них хотел на юридический факультет, другой собирался в Москву, третий — еще куда-то. Однако он уговорил их поступать всем вместе на один факультет. Основной мотивом его решения было желание не расставаться с друзьями.
КВНПарень, вдохновленный французским языком, планировал поступить в Сорбонну и начал собирать материал для диссертации в аспирантуре. Однако его планы изменились, когда он начал играть в КВН.
В 2000 году он стал капитаном команды «Сборная Пятигорска», которая через четыре года выиграла чемпионат Высшей лиги. Затем он переехал в Москву, где вместе с Гариком Мартиросяном запустил проект «Наша Russia» и выступал на сцене Comedy Club.
Семен Слепаков* (Фото: ВКонтакте @semenslepakov)
Настоящая находкаСлепаков* стал настоящей находкой для телеканала ТНТ: он занимался продюсированием и написанием сценариев для таких проектов, как «Универ», «Домашний арест» и «Окаянные дни», а также создавал юмористические песни.
Зрителям особенно запомнились его композиции, прозвучавшие в Comedy Club, такие как «Жопа растет», «Бабушка-трансформер» и «Залепи свое дуло». У артиста были и запоминающиеся дуэты — с Мариной Кравец он исполнял «Разговор мужа с женой», а с Григорием Лепсом — песню «Очень красивая». Неудивительно, что к 2017 году популярный бард активно снимался в рекламе.
Споры в сетиСатира Семена Слепакова* иногда вызывала споры, особенно его песня о Чемпионате мира по футболу, которую многие считали оскорбительной для российских игроков. Однако его карьера развивалась успешно: он гастролировал по США, выступал в престижных концертных залах России и записывал альбомы. Его успех подтвердило попадание имени в списки Forbes.
Личная жизньСемен Слепаков* встретил Карину Аванесян на звездной вечеринке в 2012 году, между ними возникла любовь с первого взгляда. Они вскоре поженились на закрытой свадьбе в Италии. Карина, дочь миллиардера Игоря Аванесяна, отличалась скромностью и успешной карьерой в бизнесе отца. Несмотря на слухи о мезальянсе из-за разницы в возрасте и статуса, Семен* сам обеспечивал себя. О его семейной жизни известно немного, но говорили, что Игорь Аванесян изначально был против их союза.
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Измены супругеСемен Слепаков* стал объектом слухов о изменах после того, как его заметили в компании Светланы Ходченковой на премии GQ. Актриса объяснила, что они просто работали вместе и обсуждали гипотетический роман в шутливом ключе.
Ксения Собчак на шоу «Привет, Андрей!» добавила интриги, заявив, что Слепаков* недавно развелся, но позже опровергла свои слова в соцсетях, заявив, что ошиблась.
Причины разводаПоклонники Семена Слепакова* начали подозревать о его расставании с Кариной после интервью, в котором комик появился без обручального кольца и говорил о трудностях в личных отношениях. Он намекнул на статус холостяка.
Позже артист подтвердил, что давно не состоит в браке, не вдаваясь в подробности. Вскоре появились различные версии причин разрыва, включая отсутствие общих детей, угасание чувств и измену.
Фото: iStock/Rawf8
Появились версии о возможной измене, а также, что еще до знакомства с Кариной он был влюблен в костюмера Наталью. Знакомые утверждают, что между ними сохранялись чувства, и возможен новый роман. Сам Слепаков* не раскрывает детали разрыва.
Слепаков* сегодняВ апреле 2023 года Минюст России включил Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов. В ведомстве отметили, что артист получал финансирование от зарубежных источников, выступал против специальной военной операции на Украине и делал негативные высказывания о гражданах России. В настоящее время он проживает в Израиле.
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*внесен в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года.
Дарья Осипова