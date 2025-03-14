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Женские сапоги, измены, роман с Агатой Муцениеце и разбитое сердце Анны Старшенбаум: чем ещё удивит Роман Курцын?

Роман Курцын (Фото: ВКонтакте @kurtsyn.roman)

Роман Курцын (Фото: ВКонтакте @kurtsyn.roman)

В седьмом классе мальчик, приехавший в Москву в перешитой маминой шубе и женских сапогах, пообещал себе сфотографироваться на Красной площади в дорогом костюме.
Эта мечта сбылась перед премьерой «Крыма», когда Роман Курцын стал известным актером. 14 марта звезде кино исполняется 40 лет. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Женские сапоги и рукопашный бой

Роман Курцын вырос в Костроме в семье милиционера и сотрудницы химзащиты. Частые переезды из-за работы родителей привели к смене нескольких школ, в одной из них его избили за ношение женских сапог. Чтобы защитить себя, Рома записался в секцию рукопашного боя и стал сильным бойцом, что отвадило ровесников от конфликтов с ним. В какой-то момент он стал частью местной банды, но быстро понял, что это не его путь, и ушел оттуда.

Роман Курцын (Фото: ВКонтакте @kurtsyn.roman)

Трудности с учебой

В школьные годы Роман Курцын испытывал трудности с учебой, но к девятому классу смог добиться отличных результатов. Он поступил в Ярославский театральный институт, вдохновленный спектаклями Александра Кузина.

Однако его активная деятельность на радио и в клубах противоречила правилам вуза, что не раз приводило к угрозам отчисления. Однажды, пропустив занятие по актерскому мастерству из-за эфира, он стал объектом шуток сокурсников. Одногруппники во время этюда включили приемник, где как раз вещал Курцын. Кузин сказал ему, что он не должен заниматься актерством, что стало для Ромы тяжелым ударом.

«Тебе не нужно заниматься этой профессией. Я не должен был принимать тебя на курс, ты ошибка в моей жизни», — сказал преподаватель.

После жестких слов своего мастера Роман Курцын решил изменить свою судьбу и вскоре получил роль в историческом сериале «Серебро», уверенно пройдя внеочередные пробы. Это дало старт его карьере. Позже он начал сниматься в сериале «Чемпион». Однако в 2008 году многие проекты закрылись, и Курцыну пришлось приложить усилия, чтобы получить роль в сериале «Меч».

«К тому времени мы с единомышленниками уже создали в Ярославле школу каскадеров и контакты на страничках в социальных сетях оставляли мои. Поэтому Рустам Уразаев, режиссер проекта, позвонил мне: "Привет! У тебя два парня в группе есть, пусть приедут в Москву на пробы в сериал. Пришлю сценарий в "Одноклассники". Читаю и понимаю: один герой — вылитый я! В общем, поехали втроем"», — делился артист, который в итоге получил работу в фильме.

Несмотря на успешные пробы, Рома не имел средств на жилье в Москве и ночевал на Ярославском вокзале. Позже он арендовал комнату в Марьино.

Фото: iStock/spacedrone808

Стереотипы о ролях

Роман Курцын, обладая каскадерскими навыками и мускулистым телом, сталкивался с трудностями на кастингах, где его отклоняли из-за стереотипов о ролях.

Тем не менее, он сыграл в различных проектах, включая «Ярослав. Тысячу лет назад», «Стреляющие горы» и «Мент в законе». Его фильмография расширялась благодаря таким ролям, как сирота в «Жажде», боксер в «Гуляй, Вася!» и тренер в «Фитнес». Курцын также работал в комедиях и драмах, а кроме того, был арт-директором каскадерского театра «Ярфильм».

Личная жизнь

Роман Курцын нечасто делится подробностями своей личной жизни, но в интернете появилась история о том, как начались его отношения с женой Анной Назаровой. В студенческие годы он уже жил с одной девушкой, когда встретил Анну и влюбился в неё. Некоторое время Роман находился в затруднительном положении, не зная, кого выбрать. Однако вскоре его сожительница узнала о его чувствах и выгнала его из дома.

В итоге это оказалось благом, так как Курцын начал жить с Анной, через три года они поженились, и у них родились двое детей. Имена и возраст сына и дочери он предпочитает держать в секрете.

Слухи о разводе

Семья Романа Курцына казалась идеальной, но слухи о возможных кризисах не обошли стороной их отношения. В 2017 году он появился на публике без обручального кольца, что многие восприняли как признак разлада с женой. Однако в следующем году пара снова появилась вместе на светском мероприятии, что успокоило общественность. В 2021 году появились совместные фотографии Курцына с Агатой Муцениеце, что вызвало подозрения о возможной интрижке, но актриса опровергла эти слухи, заявив, что они просто друзья.

Роман Курцын (Фото: ВКонтакте @kurtsyn.roman)

Еще более странная ситуация произошла в июле 2023 года, когда Анна Старшенбаум написала в адрес Романа, что он «просто конченый». Пост быстро был удалён, но позже она опубликовала мрачный текст, намекающий на разочарование в каком-то мужчине.

«Когда ты искренне веришь в любовь, а тебе жестоко врут и привязывают сердце к миллионам колючих проволок на протяжении долгих лет — это настоящий кошмар. Если я когда-нибудь решу снова довериться кому-то — ударьте меня по голове чем-нибудь тяжёлым», — написала Анна.

Курцын отказался комментировать её слова и не уточнил, была ли это неудачная шутка. Анна также предпочла не давать комментариев, оставив поклонников в недоумении относительно возможной связи между ней и женатым мужчиной.

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«Свечки мне за упокой ставили»: Ирина Дубцова ответила назвавшему ее «сбитой летчицей» Прохору Шаляпину
Ирина Дубцова заявила, что ей все равно на Прохора Шаляпина
14 марта 2025, 11:46

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Карина Нигай решила сгладить инцидент, произошедший на ее шоу. 31-летняя стилист позвонила Ирине Дубцовой и извинилась за поведение Прохора Шаляпина.
Фэшн-блогер ведет свое шоу «Сплетница», в котором обсуждает скандальные новости вместе со звездами. В одном из выпусков Нигай назвала Ирину Дубцовой «сбитой летчицей», а Прохор Шаляпин согласился. Из-за этого многие раскритиковали артиста.

Карина прокомментировала инцидент на шоу Алены Жигаловой. Участница проекта «Звезды в джунглях» напомнила, что именно она оскорбила Ирину. Однако «все шишки» достались именно Прохору.

«Лично я ее так не называла, я проговорила для Прохора его мысль. Я ее такой не считаю», — ответила Нигай.

Финалистка шоу «Новые звезды в Африке» связалась с Дубцовой и попросила у нее прощения. Карина призналась певице, что Шаляпин был у нее на шоу и сказал про Ирину «плохие слова». Артистка объявила, что она совершенно не в курсе этой ситуации.

«А почему я должна расстраиваться? Мало ли кто что про меня говорит. Мне вообще, если честно, всё равно. Тем более Прохор Шаляпин... Кто-то вообще помнит, кто это такой?» — уточнила звезда.

Стилист поделилась, что практически то же самое Прохор сказал о ней. Тогда Дубцова рассмеялась.

«Он не Прохор, он Андрей. Он своеобразный человек, я его знаю с детства и адекватно воспринимаю его эпатажность. Он с какими-то подружками, завистницами моими, свечки мне за упокой ставили. Мне настолько смешно это всё. Называть меня сбитой летчицей... Я уже давно человек другого статуса. Это смешно», — выразила свое мнение Ирина.

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Аарон Гудвин разводится с женой, которая хотела нанять киллера для его убийства
14 марта 2025, 11:28

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Актер Аарон Гудвин подал на развод с супругой, которая искала киллера, чтобы убить его, пишет журнал The Voice.
48-летний Гудвин вполне ожидаемо обратился в суд штата Невада с иском о разводе после ареста супруги за планирование его убийства. Мужчина призвал судью не присуждать никому алименты по этому делу, а также потребовал, чтобы расходы на адвоката легли на плечи пока еще законной жены.

«Наши взгляды, вкусы, симпатии и антипатии стали несовместимы до такой степени, что мы больше не можем жить вместе как муж и жена», — говорится в заявлении Гудвина.

Напомним, Викторию арестовали на прошлой неделе. Тогда стало известно о том, что женщина написала заключенному из Флориды о своих планах на убийство мужа. Сотрудники колонии нашли телефон и увидели переписку.

Сообщником супруги актера был мужчина, отбывающий срок за убийство матери. Она уже успела перечислить ему деньги на покупку телефона, чтобы тот мог найти киллера на свободе. За убийство Гудвина женщина была готова заплатить 11,5 тысяч долларов.

Сама же Виктория заявляет, что не собиралась убивать мужа, а просто фантазировала об этом с новым знакомым.

Пара поженилась в 2020 году.

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#мужчина
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«Не явилась на опознание тела Яниса»: Друг Тиммы осудил поведение Анны Седоковой
Друг погибшего Яниса Тиммы Гатис считает Анну Седокову циничной и корыстной
14 марта 2025, 11:21

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

Певица Анна Седокова, кажется, уже вполне оправилась от трагедии, произошедшей с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой. Она снова выступает с концертами, обновляет соцсети, что причиняет боль и страдания близким покойного спортсмена.
Друг Яниса Гатис Лининьш возмущён тем, что артистка продолжает якобы жить так, как будто Яниса вообще не было на свете и в её жизни.

«Прошло почти три месяца, какие мучительные дни для многих… У многих еще не высохли слезы… А один человек рассказывает о маленьких шагах в своей жизни… О песнях, о том, как сильно ей было больно», — приводит слова Гатиса издание StarHit.

Он заявляет, что певица до сих пор не ответила на многие вопросы, которые столь мучительны и неразрешимы для близких Тиммы. Например, о чем они говорили по телефону, когда он был еще жив, в 23:35? Почему Анна не отдаёт ни один из телефонов Яниса ни родным, ни полиции? Почему так и не передала родителям ни одной из личных вещей бывшего супруга?

«Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса», — удивляется Лилиньш.

Анна действительно не комментировала ни один из пунктов, которые отметил друг баскетболиста. Певица лишь рассказывала о том, что творилось у неё на душе. Она уже анонсировала выход новой песни о покойном бывшем муже.

Анна Седокова (Фото: Инстагарм* @annasedokova)

«В ней будет мой ответ и моя история. В ней все. О нас, обо мне. Я долго молчала и никто не знает, что я чувствовала», — рассказала артистка.

Гатис Лилиньш также затронул вопрос наследства Тиммы. По его словам, Седокова умышленно игнорирует подписание документов, которые подтвердят, что они с Янисом официально разведены и по российским, и по американским законам (баскетболист долго жил и играл в США - прим. ред.). Это препятствует родителям и ребенку Яниса от первого брака претендовать на его наследство.

«Анна не только избегает подписания бумаг, но также нанимает адвокатов, которые всяческими путями оттягивают этот вопрос. Так как срок вступления в наследство в России — 6 месяцев. Так о чем будет эта песня? Будет ли у неё счастливый конец? Вряд ли», — заключил Лининьш.

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Звезду «Каменской» Елену Яковлеву госпитализировали в Москве
Актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве
14 марта 2025, 11:19

Елена Яковлева (Фото: кадр из фильма «Чебурашка»)

64-летнюю актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Артистка пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у неё — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. В настоящее время Яковлевой предстоит терапия. Пока что актриса будет находиться под наблюдением врачей.

В 2014 году Елена признавалась, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. В то время у нее неожиданно ухудшилось самочувствие во время выступления на сцене.

Елена Яковлева является народной артисткой РФ, она принимала участие в съемках фильма «Интердевочки», играла в «Петербургских тайнах», «Последнем богатыре», «Чебурашке» и ещё в более чем 100 картинах.

Ранее звезда «Ворониных», актриса Екатерина Волкова намекнула на развод после 15 лет брака,

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#операция
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«Святая женщина везет тебя, ублюдка»: почему Павла Волю обвиняют в измене и как на это отреагировала Утяшева, личная жизнь артиста
14 марта 2025, 11:16

Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Павел Воля — один из самых ярких и узнаваемых юмористов России. Его путь к славе начался с КВН, а сегодня он — ведущий резидент Comedy Club, успешный шоумен и телеведущий. Однако за блестящей карьерой и семейной идиллией скрываются и скандалы. 14 марта артисту исполняется 46 лет. О чем говорят поклонники Воли и почему его обвиняют в измене — расскажет «Радио 1».

Детство, юность и начало карьеры


Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. Уже с детства он проявлял артистизм: любил гуманитарные науки, организовывал школьные дискотеки и играл в КВН. После школы поступил в Пензенский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Там он продолжил играть в КВН в команде «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником. Команда добилась успеха в Первой лиге, но не смогла удержаться в Высшей.

В 2001 году Воля переехал в Москву. Вскоре он начал писать сценарии для Игоря Угольникова и вел ночное шоу на MTV. Именно эти проекты стали трамплином для его дальнейшей карьеры.

Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Павел Воля в Comedy Club


Настоящий успех пришел в 2005 году, когда Павел Воля стал ведущим нового для России проекта — Comedy Club. Его остроумие, сарказм и фирменная манера подшучивать над гостями сделали его визитной карточкой шоу. Особенно доставалось знаменитостям — их он разносил без стеснения.

Воля быстро стал одним из ключевых резидентов, наряду с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым.

Телепроекты Павла Воли


Павел Воля стал не только звездой Comedy Club, но и успешным телеведущим. Он принимал участие во множестве проектов, среди которых:

  • «Смех без правил» и «Убойная лига»;
  • «Comedy Баттл» — шоу для молодых комиков;
  • «Где логика?» — интеллектуальное развлекательное шоу, в котором он участвовал вместе с женой Ляйсан Утяшевой;
  • «Студия Союз» и «Импровизация», где он был ведущим.

В 2019 году Павел Воля принял участие в проекте «Прожарка». Позже он возглавил шоу «Двое на миллион» (2020), а в 2021 году дал грандиозный концерт в «Крокус Сити Холл».

В 2023 году он запустил «Шоу Воли» и реалити «Выжить в Дубае», где впервые работал в паре с женой.

Павел Воля ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Личная жизнь и скандалы: почему Волю обвиняют в измене


Уже более 10 лет Павел Воля состоит в браке с Ляйсан Утяшевой. Они долго дружили, потом два года встречались, а в 2012 году поженились. Павел поддержал Ляйсан в трудный период после смерти ее мамы. Сейчас пара воспитывает двух детей, и комик не раз признавался, что ему невероятно повезло с женой.

Однако в 2020 году репутация Павла Воли как примерного семьянина оказалась под угрозой. В сети появилось фото, на котором он запечатлен в одном из ночных заведений в компании неизвестных девушек. Главным поводом для скандала стал тот факт, что снимок опубликовала девушка, якобы работающая в эскорт-индустрии. Она сопроводила пост загадочной подписью: «И как всё закончилось».

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Реакция публики оказалась неоднозначной. Некоторые поклонники были разочарованы поведением артиста, ведь за ним закрепилась репутация примерного семьянина. Другие же уверены: это не более чем провокация, а Павел просто оказался не в том месте, не в то время. Третьи же сочувствовали Ляйсан Утяшевой: «Бедная Ляйсан...» — писали пользователи

Как Павел Воля объяснил скандальное фото


Комик не стал игнорировать ситуацию и рассказал, как все было в действительности.

«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram*. И фейк-ньюс накатали столько статей: "Изменщик", "Эскортница". Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: "Я и 16-летняя эскортница"», — сказал он.

Кроме того, в эфире Comedy Club он признался, что первым делом подумал о реакции жены и решил сразу обсудить ситуацию.

«Думаю: "Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал". Прихожу домой. По глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — признался телеведущий.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева ( фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Однако Утяшева отнеслась к скандалу с юмором. В отличие от публики, она не поверила слухам и поддержала мужа, несмотря на критику со стороны общественности.

«Выяснилось, что все женщины возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: "Святая женщина везет тебя, ублюдка". Стюардесса сказала Лясе: "Вам сыр, шампанского?". А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: "Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем"», — вспоминал Воля.

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