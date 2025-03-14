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В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене

Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

В Керчи задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. По информации пресс-службы управления ФСБ по Крыму и Севастополю, он по заданию военной разведки Украины собирал данные о критической инфраструктуре и военных объектах на полуострове.
Задержанный установил личный контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и под руководством куратора осуществлял сбор и передачу информации о состоянии объектов, таких как Феодосийская нефтебаза, военный аэродром и Крымский мост. Эти сведения использовались противником для планирования ракетных ударов по целям на территории Крыма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена» в форме оказания иной помощи иностранному государству, направленной против безопасности Российской Федерации). Задержанный арестован, в настоящее время ведется следствие.

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Помощник президента России Юрий Ушаков: биография, карьера и переговоры РФ и США в 2025 году
14 марта 2025, 09:18

Юрий Ушаков (фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Юрий Викторович Ушаков — российский дипломат и политический деятель, помощник президента России по внешнеполитическим вопросам с 2012 года. «Радио 1» расскажет о его биографии, профессиональном пути и политических достижениях.

Биография Юрия Ушакова


Ранние годы и образование


Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в Москве. В 1970 году он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), после чего начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел СССР.

Первым серьезным назначением для молодого дипломата стала работа в посольстве СССР в Дании, где он с 1970 года выполнял обязанности дежурного референта и переводчика, а в 1974 году получил повышение до атташе.

В середине 1970-х годов он вернулся в Москву и занимал различные должности в отделе Скандинавских стран, а затем в генеральном секретариате Министерства иностранных дел СССР.

В 1977 году защитил диссертацию в Дипломатической академии МИД и получил степень кандидата исторических наук.

С 1986 по 1992 год Ушаков работал в посольстве СССР, а затем России в Дании, где занимал должности заместителя главы миссии и советника-посланника. В 1989 году окончил курсы повышения квалификации при Дипломатической академии МИД. Он свободно владеет английским и датским языками.


Дипломатическая и политическая карьера


Работа в МИД России


После распада СССР Ушаков продолжил карьеру в Министерстве иностранных дел России. В 1992 году он был назначен руководителем департамента общеевропейского сотрудничества МИД, где отвечал за взаимодействие России с международными организациями, такими как ОБСЕ, ЕС, НАТО и Совет Европы.

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В 1996 году получил должность постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене.

В январе 1998 года был назначен заместителем министра иностранных дел России Игоря Иванова. В его обязанности входила координация взаимодействия России с ООН и курирование лингвистической и архивной служб МИДа.

Посол России в США


В январе 1998 года Ушаков был назначен заместителем министра иностранных дел России, а в декабре того же года стал послом России в США. В этом статусе он также представлял Россию в Организации американских государств в Вашингтоне.

Во время работы в США политик активно участвовал в формировании российско-американской повестки. В 2003 году в статье для «Коммерсанта» он описал характер отношений между двумя странами термином stop and go, что означало «шаг назад, два шага вперед». Он отмечал, что, несмотря на отсутствие прежней конфронтации, Москва и Вашингтон еще не научились выстраивать сотрудничество на основе баланса интересов.

К концу 2000-х годов позиция Ушакова в отношении США ужесточилась. В 2007 году в статье для Los Angeles Times он выразил недовольство тем, что США используют Россию только тогда, когда это выгодно Вашингтону, а в остальное время игнорируют ее интересы.

В мае 2008 года Ушаков вернулся в Россию и занял пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ.

Владимир Путин и Юрий Ушаков (фото: РИА Новости / Михаил Климентьев)

Работа в правительстве России


С 2008 по 2012 год Юрий Ушаков работал в аппарате правительства России, где отвечал за координацию внешнеполитической деятельности страны. В этот период пост премьер-министра занимал Владимир Путин.

Коммерсантъ называл Ушакова «главным внешнеполитическим советником премьера» Владимира Путина.

Работа в администрации президента


В мае 2012 года, после возвращения Владимира Путина на пост президента России, Ушаков был назначен его помощником по внешнеполитическим вопросам. В этой должности он был переназначен в 2018 и 2024 годах.

Помимо работы в администрации президента, с 2012 года Юрий Ушаков входит в наблюдательный совет госкорпорации «Росатом», а также ранее входил в набсовет «Ростеха».

В 2023 году он попал под санкции Украины.

Юрий Ушаков и российско-американские переговоры в 2025 году


В феврале 2025 года, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, начались активные переговоры между Россией и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

17 февраля 2025 года Юрий Ушаков вместе с главой МИД России Сергеем Лавровым прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для встречи с американской делегацией. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, переговоры касались восстановления российско-американских отношений и подготовки к возможным переговорам по украинскому урегулированию.

18 февраля 2025 года прошли переговоры с американской делегацией.

Юрий Ушаков и Сергей Лавров (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

По итогам встречи Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо», и стороны договорились учитывать интересы друг друга.

Кроме того, Ушаков подчеркнул, что перемирие, на которое согласилась Украина после переговоров в Джидде, носит временный характер. По его словам, Россия стремится к долгосрочному миру, однако нынешнее затишье на фронте лишь дает украинской армии передышку.

Награды и звания


За заслуги перед страной Юрий Ушаков удостоен множества государственных наград:

  • Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»;
  • Орден Почета (2004);
  • Орден Дружбы (2008);
  • Орден «Манас» III степени (Киргизия, 2017);
  • Орден Сербского знамени II степени (Сербия, 2019);
  • Орден Дружбы (Казахстан, 2019).
Он также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1995) и является действительным государственным советником I класса (2009).

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Освобождение Суджи, бегство ВСУ из Курской области, новая атака на Москву: последние новости СВО 14 марта
14 марта 2025, 08:48

Фото: iStock/kovalchuk

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких фронтах, успешно подавляя сопротивление вооружённых сил Украины, несмотря на усилия противника сохранить свои позиции и атаковать гражданские объекты. На таких направлениях, как Херсонское, Часовярское, Купянское и Запорожское, отмечены тактические достижения российских сил, включая уничтожение техники НАТО, расширение контролируемых территорий и прорывы к важным населённым пунктам. Подробности – в материале «Радио 1».

Москву атаковали дроны ВСУ

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников. Два дрона были сбиты над Балашихой, один из обломков упал на строительную площадку в микрорайоне Измайлово на улице Демин Луг. Еще один беспилотник был уничтожен в микрорайоне Железнодорожный, а третий — в Южной Битце в Ленинском районе. Обломки третьего дрона упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще нет жильцов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об этом в своем Telegram-канале, добавив, что по предварительным данным, пострадавших нет, и на местах происшествий работают оперативные службы.
Журналист назвал последствия атаки со стороны ВСУ по Москве
Журналист назвал последствия атаки со стороны ВСУ по Москве

В официальном телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина сегодня в 7:23 появилась информация о том, что атака на столицу была успешно отражена, и четыре беспилотника были сбиты. В аэропорту Внуково был введен план «Ковер», который впоследствии отменен. Что касается последствий, телеграм-каналы сообщают о нескольких местах, где упали обломки. В Москве на Резервном проезде, неподалеку от Кутузовского проспекта, предположительно произошел взрыв беспилотника. Хлопок был слышен рядом с многоквартирным домом, однако разрушений не зафиксировано. Об этом сообщает Baza.

Курская область

Суджа была окончательно освобождена, что подтвердило Министерство обороны. Вместе с этим флаг России был поднят над Подолом и Меловым. Заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов отметил, что потребуется около десяти дней для полной зачистки Суджи от оставшихся сил ВСУ, которые могут прятаться в подвалах и блиндажах. Наступление в Курской области продолжается. По предварительным данным, российские войска вошли в Заолешенку и Рубанщину, фактически достигнув государственной границы.

Российские силы также продвинулись в Сумскую область после наступления на Суджу.

Фото: iStock/Christiantdk

Херсонское направление

На Херсонском направлении российские беспилотники провели точечную атаку, в результате которой была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, поставленная странами НАТО. Этот инцидент вновь подтвердил высокую эффективность использования дронов в современных боевых условиях. В то же время за последние сутки ВСУ совершили 33 обстрела сел на левом берегу Днепра, что привело к разрушениям в жилых районах. В Новой Каховке пострадали три многоквартирных дома и газопровод, а в Таврийске произошло возгорание в одном из жилых зданий.

Местные власти уже начали работу по устранению последствий, но обстановка остаётся напряжённой из-за продолжающихся атак.


Торецкое направление

В Торецкой агломерации противник использует тактику, отработанную за последние недели: мобильные группы ВСУ пытаются прорваться через фронт, но неизменно подвергаются ударам российских войск. Эксперты подчеркивают, что такая стратегия направлена на истощение сил ВС РФ, что пока мешает началу полномасштабного наступления в этом районе.

Американист объяснил позицию Трампа по разведданным для Украины
Американист объяснил позицию Трампа по разведданным для Украины

Часовоярское направление

Ситуация на Часовоярском направлении остаётся одной из самых тяжёлых. Российские войска сохраняют инициативу, однако ВСУ опираются на мощные укреплённые позиции, которые они отчаянно пытаются удержать под своим контролем. Позиционные бои продолжаются с переменным успехом, и эксперты отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности обеих сторон перебрасывать резервы и эффективно использовать тяжёлое вооружение.

Северское направление

На Северском направлении российские силы ведут позиционные бои к западу от Белогоровки. В районе Ивано-Дарьевки штурмовые группы ВС РФ смогли увеличить зону контроля на 200 метров вглубь, что является важным тактическим достижением.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении бои продолжаются к югу от Ямполовки, где российские войска пытаются расширить свои позиции в районе Новолюбовки, продвигаясь на запад в сторону Нового. Хотя значительных изменений на линии фронта пока не наблюдается, активность ВС РФ указывает на подготовку к более масштабным операциям.

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Беспилотник попал в крышу жилого дома на западе Москвы
Беспилотник попал в крышу многоэтажного дома на западе Москвы, пострадавших нет
14 марта 2025, 08:14

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Беспилотник задел часть кровли многоэтажного жилого дома на западе Москвы. На место происшествия прибыли спасатели, сообщил в пятницу представитель экстренных служб столицы, передает РИА Новости.
«По предварительной информации, произошло попадание беспилотника в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома на западе Москвы», — сообщил собеседник агентства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#конфликт
#владимир путин
#сво
#всу
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В восьми населенных пунктах Сумской области власти объявили эвакуацию
14 марта 2025, 08:13

Фото: iStock/reflection_art

Сумская областная администрация приняла решение о проведении обязательной эвакуации жителей из восьми населенных пунктов Сумского района Украины в связи с обострением оперативной ситуации на территории области. Об этом пишет РИА Новости.
В заявлении администрации уточняется, что эвакуация затронет населенные пункты в Юнаковской и Миропольской территориальных общинах. Ожидается, что в рамках этой меры будет вывезено 543 человека, включая детей.

Сумская область соседствует с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр расположен примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит автотрасса, которая соединяет город с российским населённым пунктом Суджа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#сво
#пво
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Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву
14 марта 2025, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно отразили атаку четырех беспилотников, направлявшихся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, которые проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан и ликвидации последствий инцидента.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#конфликт
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#владимир путин
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