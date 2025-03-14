В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в госизмене

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В Керчи задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. По информации пресс-службы управления ФСБ по Крыму и Севастополю, он по заданию военной разведки Украины собирал данные о критической инфраструктуре и военных объектах на полуострове.
Задержанный установил личный контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и под руководством куратора осуществлял сбор и передачу информации о состоянии объектов, таких как Феодосийская нефтебаза, военный аэродром и Крымский мост. Эти сведения использовались противником для планирования ракетных ударов по целям на территории Крыма.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена» в форме оказания иной помощи иностранному государству, направленной против безопасности Российской Федерации). Задержанный арестован, в настоящее время ведется следствие.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена» в форме оказания иной помощи иностранному государству, направленной против безопасности Российской Федерации). Задержанный арестован, в настоящее время ведется следствие.
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Дарья Осипова