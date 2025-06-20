Генерал Алаудинов призвал россиян молиться за Россию

20 июня 2025, 15:24

Алаудинов обратился к россиянам с призывом к молитве и поддержке

Апти Алаудинов ( РИА Новости / Сергей Бобылев )

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом больше молиться за Россию и оказывать ей поддержку.