Генерал Алаудинов призвал россиян молиться за Россию
Алаудинов обратился к россиянам с призывом к молитве и поддержке
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом больше молиться за Россию и оказывать ей поддержку.
Генерал Алаудинов, как сообщает телеграм-канал МОЛОТОВ «АХМАТ», выразил уверенность в особом отношении Бога к России и поблагодарил тех, кто разделяет его чувства и поддерживает страну.
Ранее Алаудинов встречался со схиигуменом Гавриилом, которого лишили подворья за высказывания об исламе. После встречи стороны пришли к согласию.
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