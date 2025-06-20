Генерал Алаудинов призвал россиян молиться за Россию

Алаудинов обратился к россиянам с призывом к молитве и поддержке
Апти Алаудинов ( РИА Новости / Сергей Бобылев )

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом больше молиться за Россию и оказывать ей поддержку.



Генерал Алаудинов, как сообщает телеграм-канал МОЛОТОВ «АХМАТ», выразил уверенность в особом отношении Бога к России и поблагодарил тех, кто разделяет его чувства и поддерживает страну.

Ранее Алаудинов встречался со схиигуменом Гавриилом, которого лишили подворья за высказывания об исламе. После встречи стороны пришли к согласию.

Виктория Иванченко

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