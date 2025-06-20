Российские военные освободили Московку в Харьковской области
Группировка войск «Запад» освободила Московку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным военного ведомства, силы ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Враг потерял более 1480 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин и 58 автомобилей, добавили в Минобороны России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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