Хинштейн рассказал о планах восстановления Курской области после обстрелов
Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, оценил темпы восстановления региона после атак ВСУ. По его словам, сейчас ведется первый этап — разминирование территорий, необходимое для возвращения жителей в свои дома.
Хинштейн отметил, что к разминированию активно привлечены инженерные войска и Росгвардия, а группировка по поручению президента Путина будет увеличена. После завершения разминирования начнется восстановление региона.
NEWS.ru сообщает, что комиссия продолжает оценивать ущерб, нанесенный украинскими войсками. К 1 июля будут представлены программы по восстановлению приграничных районов. Кроме того, в регионе появится мемориал жертвам фашизма и памятник герою-подполковнику Чебневу.
Читайте также: