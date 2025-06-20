Хинштейн рассказал о планах восстановления Курской области после обстрелов

20 июня 2025, 13:52

Александр Хинштейн ( Фото: www.kremlin.ru )

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области, оценил темпы восстановления региона после атак ВСУ. По его словам, сейчас ведется первый этап — разминирование территорий, необходимое для возвращения жителей в свои дома.