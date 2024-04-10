Генерал Гурулёв: Для безопасности Белгорода нужно освобождать Харьков

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Чтобы обезопасить Белгород, нужно освободить Харьков, заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, пишет «Военное дело».
По словам Гурулева, также освобождение города даст российским войскам выйти на оперативный простор и откроет путь к левому берегу Днепра.
При этом идея штурма в этом случае не совсем подходящая, поскольку таким образом взять Харьков, вероятнее всего, не получится.
Гурулев подчеркнул, что первоочередная задача ВС РФ сегодня — наращивание огневого поражения противника, которое прямо пропорционально потерям российских войск. В минимизации этих потерь и заключается главная задача российского командования, добавил он.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
При этом идея штурма в этом случае не совсем подходящая, поскольку таким образом взять Харьков, вероятнее всего, не получится.
Гурулев подчеркнул, что первоочередная задача ВС РФ сегодня — наращивание огневого поражения противника, которое прямо пропорционально потерям российских войск. В минимизации этих потерь и заключается главная задача российского командования, добавил он.
Читайте также:
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Алёна Самарева