Генерал Гурулёв: Для безопасности Белгорода нужно освобождать Харьков

ВС РФ развивают наступление на всей линии фронта. Продвинуться удалось на Донецком и Луганском направлениях. О том, где укрепляет оборону противник, и какой населенный пункт полностью перешел под контроль ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».