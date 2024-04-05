Подполье: Боевики «Азова»* покинули Харьков и могли направиться на фронт

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Боевики националистического формирования «Азов»*, большое число которых ранее наблюдалось в центре Харькова, покинули город. Об этом сообщил ТАСС представитель подполья Сергей Лебедев.
Лебедев отметил, что военные могли отправиться на линию боевого соприкосновения — на донецкое и авдеевское направления. 1 апреля Лебедев заявлял, что в центре Харькова фиксировалось большее число «азовцев*». По городу они передвигались небольшими группами.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что главной целью боевиков является борьба с пророссийским подпольем или с простыми пророссийски настроенными жителями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что главной целью боевиков является борьба с пророссийским подпольем или с простыми пророссийски настроенными жителями.
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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
Екатерина Коршунова