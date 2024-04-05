МИД РФ: в 2024 году от ударов ВСУ по российской территории погиб 201 мирный житель

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Удары киевского режима по российской территории с начала этого года привели к гибели 201 мирного жителя. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Отмечается, что были ранены 721 человек. Мирошник отметил, что за первый квартал текущего года украинские войска выпустили минимум 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам на территории РФ.
Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Работники занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Из троих пострадавших выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Работники занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. Из троих пострадавших выжил лишь один монтер, он находится в тяжелом состоянии.
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Екатерина Коршунова