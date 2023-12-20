В США заметили изменения в заявлениях Украины

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Заявления украинского правительства о превосходстве ВС РФ и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность. Об этом сообщает Newsweek.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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