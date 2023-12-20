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В США заметили изменения в заявлениях Украины

Newsweek: Украина начала терять уверенность в своих силах
20 декабря 2023, 10:59
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Заявления украинского правительства о превосходстве ВС РФ и нехватке боеприпасов свидетельствует о том, что страна теряет уверенность. Об этом сообщает Newsweek.

Авторы статьи сообщают, что большинство военных чиновников Украины отмечали превосходство российских военных операций, а также их нарастающие обороты, особенно с наступлением холодов. Отмечается, что командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сделал откровенное признание о том, что на линии боевого соприкосновения сложилась тяжелая ситуация.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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