Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо упростить процедуру мобилизации. При этом депутатам следует совместно с военкомами ходить в рейды, сказал он в ходе интервью Radio NV.
«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они были с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — цитирует издание слова собеседника.
По его мнению, ВСУ сейчас нужно не только восполнять потери имеющихся подразделений, но и формировать новые бригады для «наступательных операций». Генерал также потребовал ставить на учёт всех военнообязанных украинцев, включая женщин.
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