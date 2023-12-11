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Генерал ВСУ Романенко раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

Генерал ВСУ Романенко: Процедуру мобилизации на Украине нужно упростить
11 декабря 2023, 02:24

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо упростить процедуру мобилизации. При этом депутатам следует совместно с военкомами ходить в рейды, сказал он в ходе интервью Radio NV.

«Сейчас законодательство должно упростить все эти вопросы, и когда парламентарии будут это делать, я предлагаю, чтобы они были с теми группами, которые ходят в последнее время и по спортзалам», — цитирует издание слова собеседника.

По его мнению, ВСУ сейчас нужно не только восполнять потери имеющихся подразделений, но и формировать новые бригады для «наступательных операций». Генерал также потребовал ставить на учёт всех военнообязанных украинцев, включая женщин.

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#всу
#украина
#мобилизация
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Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту
Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
11 декабря 2023, 00:29

Фото: сайт Минобороны РФ

Командующий сухопутными войсками ВС Украины генерал Александр Сырский заявил, что ВС РФ продолжают наступать по всему фронту. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
Сырский отметил, что на Восточном направлении сохраняется сложная оперативная ситуация. По его словам, российские военные не прекращают наступать по всей линии фронта в зоне СВО.

На фоне этого генерал совместно с другими командирами украинской армии проанализировали обстановку, сложившуюся на сегодняшний день, и рассмотрели возможные дальнейшие действия.

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#военные
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#всу
#вс рф
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На Украине заявили о бессмысленности действий ВСУ на левом берегу Днепра
«Думская»: Операция ВСУ на левобережье Днепра бессмысленна и ведёт к потерям
11 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Операция ВСУ по удержанию плацдарма на левом берегу Днепра лишена смысла и приводит лишь к большим потерям, пишет одесское издание «Думская».
«Матросы переправляются через реку и большинство убивают еще на подходе к берегу. <...> Людей просто постоянно бросают за реку — волну за волной. Ни о каком прорыве дальше и речи нет, сейчас силы растрачиваются просто на то, чтобы оставаться там. <...> Так зачем все это? Командованию необходимо срочно сворачивать эту операцию. Ее явно собирались увязать с наступлением в Запорожской области, но оно уже закончилось», — говорится в публикации издания.

Ранее украинский военнопленный Виталий Шкиндаль заявил, что ВСУ терпят краха из-за неквалифицированного командования. По его словам, украинские генералы бросают бойцов на штурм без предварительной разведки и чёткого понимания, что происходит на позиции, на которую отправляют отряд.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#украина
#спецоперация
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В Одесской области Украины произошли взрывы
10 декабря 2023, 22:50

Фото: istockphoto/RamonCast

Звуки взрывов слышны на территории Одесской области Украины. Сообщается также о работе систем противовоздушной обороны.
По информации украинского издания «Страна.ua», взрывы зафиксированы на территории города Южный. Местные власти пока никаких комментариев не давали. Воздушная тревога была объявлена в трёх областях Украины: Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Накануне, в ночь на воскресенье, взрывы звучали в центральной части подконтрольного Киеву Херсона, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в городе в результате ударов повреждения получил объект критической инфраструктуры.

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#херсонская область
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#киев
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Российские военные подняли триколор над Марьинкой
10 декабря 2023, 19:30

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные подняли триколор над Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT.
В данный момент штурмовики ВС РФ закрепляются на занятых территориях и проводят разведку проходящей рядом лесополосы и ближайшего населённого пункта Георгиевка. 

Также сообщается об уничтожении выявленных огневых точек ВСУ. Подразделения армии противника отступили из города, но всё же предпринимают попытки срыва ротации российских войск с помощью миномётной и гранатомётной атак. 

RT уточняет, что в настоящее время украинские военные продолжают удерживать не более двух домов на границе Марьинки, а новые оборонительные сооружения возводят уже в нескольких километрах от населённого пункта. 

Ранее, 1 декабря стало известно, что Марьинка перешла под контроль России. 

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#днр
#вс рф
#военные
#контроль
#всу
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MWM: Из-за колоссальных потерь живой силы ВСУ вынуждены вербовать наёмников
10 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украина всё более активно старается вербовать иностранных наёмников для службы в ВСУ. Причина этого заключается в огромных потерях следи личного состава.
Об этом пишут военные аналитики в своей статье для издания Military Watch Magazine. Авторы статьи отмечают заметно возросшую потребность украинских частей в пополнении за счет иностранных наёмников. Причина этого очевидна: огромные потери среди украинцев, особенно в ходе неудачного летнего контрнаступления.

В публикации указано, что средняя продолжительность жизни военнослужащего ВСУ в зонах высокой интенсивности боевых действий составляет всего около четырёх часов. Кроме того, авторы материала сообщают, что потери в украинских подразделениях, отправленных на передовую, достигает 80-90%. Киевский режим увеличил возраст призыва для мужчин и установил новые правила для военнообязанных женщин, но без иностранных легионеров обойтись не получается, заключают эксперты журнала.

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#военные
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#всу
#украина
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Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
10 декабря 2023, 16:48

Фото: istockphoto/RamonCast

Артиллеристы ВСУ обстреляли два приграничных населённых пункта в Глушковском районе Курской области. Под удар попали посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона уточнил, что среди населения в результате атаки никто не пострадал. Повреждены линии электропередачи, поэтому оба населённых пункта временно остались без света. Аварийные бригады уже выехали на место и приступят к ремонтно-восстановительным работам, как только это станет безопасным.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая или атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#губернатор
#сво
#курская область
#обстрел
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В США назвали неверными слова Залужного о тупике на фронте
Профессор Миршаймер: ВС РФ движутся вперёд, поэтому тупика на Украине нет
10 декабря 2023, 15:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска продолжают наступление на Украине, что говорит об отсутствии тупика на фронте. Об этом заявил профессор Джон Миршаймер на YouTube-канале Judging Freedom.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал скандальное интервью журналу The Economist, в котором открыто заявил о тупиковой ситуации на фронте. Он заявил, что уже не надеется на прорыв ВСУ. 

По словам Миршаймера, заявления представителей Украины и других западных стран скорее ошибочны, поскольку как такового тупика нет, просто баланс сил сместился в пользу российской армии.

На то же указывают и потери с обеих сторон. В рядах ВСУ многие подразделения находятся в бедственном положении и уже не могут полноценно удерживать позиции. Это в том числе связано и со значительным сокращением численности украинской армии. 

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#украина
#россия
#конфликт
#вс рф
#всу
#спецоперация
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Минобороны: ВС РФ поразили пункт сбора командиров групп ВСУ «Катран» и «Омаха»
10 декабря 2023, 15:14

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы России нанесли удары по месту сбора командного состава оперативно-тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». Кроме того, было нанесено огневое поражение складу топлива для бронетехники.
Об этом сообщили в пресс-службе министерство обороны РФ. В российском военном ведомстве уточнили, что для нанесения ударов использовалась оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотные летательные аппараты ракетные войска и артиллерия РФ. Сначала разведкой было установлено место сбора представителей командного состава группировок противника, после чего по нему был нанесён комбинированный удар.

В министерстве обороны также добавили, что за последние сутки был уничтожен топливный склад для бронетехники ВСУ и нанесено поражение живой силе противника в 128 районах.

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#авиация
#всу
#удар
#рф
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Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году
10 декабря 2023, 11:27

Фото: iStock/alzay

Бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович* назвал три пути развития событий в стране в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.
Первый вариант развития происходящего на Украине политик назвал «не война, но и не мир». Согласно этому плану Украина прекратит ведение боевых действий при договорённости России, США и Китая. Однако режим прекращения огня периодически будет нарушаться. Также ожидается столкновение с трудностями военными, которые вернутся с фронта. Они ощутят проблемное положение экономики, столкнутся с безработицей, а также встретятся в тем, кто скрывался от мобилизации. Последнее может привести к небольшим конфликтам и столкновениям, которые затем могут перерасти в новый, вооружённый Майдан. 

По второму плану Украина продолжит ведение боёв, но потерпит поражение на отдельных участках фронта. Это приведёт к поиску виновных, что может повлечь за собой конфликт внутри страны. 

А третий вариант, который Арестович назвал «сказочным», предполагает крупные поставки вооружения от Запада и начало нового наступления ВСУ. Но название этого этапа говорит само за себя: экс-советник Офиса Зеленского убеждён, что ждать положительного сценария в предстоящем году не стоит. 

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
#украина
#спецоперация
#сценарий
#план
#россия
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