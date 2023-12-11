Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо упростить процедуру мобилизации. При этом депутатам следует совместно с военкомами ходить в рейды, сказал он в ходе интервью Radio NV.