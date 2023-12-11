Генерал ВСУ Сырский: Русские наступают по всему фронту

Фото: сайт Минобороны РФ
Командующий сухопутными войсками ВС Украины генерал Александр Сырский заявил, что ВС РФ продолжают наступать по всему фронту. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
На фоне этого генерал совместно с другими командирами украинской армии проанализировали обстановку, сложившуюся на сегодняшний день, и рассмотрели возможные дальнейшие действия.
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