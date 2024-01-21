Генсен ООН Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк 21 января

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в ходе обстрела Донецка со стороны ВС Украины 21 января. Об этом пишет РИА Новости.
«Нападения на мирных граждан и инфраструктуру запрещены международным правом, должны быть немедленно прекращены», — цирует агентство слова генерального секретаря организации.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после очередного теракта ВСУ заявил, что удар по рынку в Донецке обсудят на заседании Совбеза ООН при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Оно состоится 22 января по инициативе российской стороны.
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