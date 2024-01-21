Под Артемовском российские штурмовики вынудили бежать спецназ ВСУ «Лють»

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Российские солдаты вынудили бежать бригаду Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на военнослужащего добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.
По его словам, один из последних эпизодов случился на Артемовском участке фронта. В тот момент украинское подразделение без особого успеха попыталось контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V».
Ранее сообщалось, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».
The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.
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«Против нас стоит объединенная группировка войск, в том числе и отряд какого-то специального назначения «Лють». Ну, честно говоря, в основном, если их хорошо поджать, они бегут», — говорит российский боец.
«Только пехота осела, мой штурмовой отряд, на нас попытались «накатить», примерно около шести человек насчитали. Открыли огонь с позиций, они затихли, и взвод огневой поддержки разобрался с ними», — рассказал военный.По его словам, в бригаде «Лють» есть бойцы, которые пытались дать отпор российским военным. Но зачастую спецназ украинской нацполиции уходит от прямых боестолкновений.
Ранее сообщалось, что после провала украинского контрнаступления бойцы ВСУ начали возводить новые оборонительные рубежи похожие на российскую «линию Суровикина».
The Telegraph пишет, что Украина строит собственные оборонительные сооружения на фоне вероятного наступления российских войск. Сообщается, что новые укрепления стали возводить на ключевых участках фронта, когда провал контрнаступления ВСУ был уже очевидным. Помимо линии фронта, укрепления строят и вдоль границ с Россией и Белоруссией.
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Мария Фирсова