В Ленобласти ввели режим повышенной готовности

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В Ленинградской области во всех районах на объектах критической инфраструктуры введен режим повышенной готовности. Об этом 21 января сообщает областная администрация в своем Telegram-канале.
Ночью 21 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков сообщил о возгорании в порту Усть-Луга в терминале компании «Новатэк». Он также подчеркнул, что пострадавших в результате пожара нет.
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Артем Кузьмин