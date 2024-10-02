Генштаб ВСУ больше не упоминает Угледар в своих сводках

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Генштаб Вооруженных сил Украины перестал упоминать Угледар в своих сводках с 1 октября. От этом сообщает украинское издание «Страна».
«Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках с фронтов. Последний раз Угледар упоминался в утренней сводке от 1 октября. Там говорилось, что ВСУ отразили атаки на город», - говорится в сообщении.
Уже в следующей сводке говорилось об атаках российских сил на Богоявленовку, а Угледар больше не упоминался.
Также издание приводит данные украинского военного паблика Deep State, который сообщил, что ВС РФ взяли Угледар под свой контроль. Таким образом, Волновахский район Донецкой области теперь находится под российским контролем.
Напомним, армия России 1 октября освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор.
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Элина Позднякова