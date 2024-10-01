На Украине признали, что ВС РФ пробились к центру Угледара

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Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что армия России дошла до центра Угледара.
«Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно», — написал Филашкин в своем Telegram-канале.
По его словам, в городе остаются 107 гражданских, при этом детей среди них нет.
Позже в эфире телемарафона Филашкин уточнил, что российские силы уже находятся в центре Угледара. Это первый случай, когда украинские власти официально объявили о боях в Угледаре.
Напомним, по последним неофициальным данным армия России освободила Угледар, в центре города развевается российский триколор.
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