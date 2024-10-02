Бои в Курской области, потеря Угледара ВСУ и попытка контратаки в Авдеевке: последние новости СВО

ВС РФ активно продвигаются под Купянском и зачищают Угледар от остатков украинского гарнизона. В Курской области продолжаются бои. ВСУ стремятся провести новое наступление, однако сталкиваются с сопротивлением российских войск и артиллерийскими ударами. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».