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ВС РФ активно продвигаются под Купянском и зачищают Угледар от остатков украинского гарнизона. В Курской области продолжаются бои. ВСУ стремятся провести новое наступление, однако сталкиваются с сопротивлением российских войск и артиллерийскими ударами. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Потеря Угледара ВСУ
Российские силы практически полностью освободили Угледар. В Верховной Раде уже подтвердили утрату контроля над городом.
В своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия министра обороны Рустема Умерова и призвал его уйти в отставку. Угледар имеет важное стратегическое значение для ДНР, и его освобождение может привести к снижению обстрелов Еленовки, а также усилить давление на ВСУ в районе Курахово и на направлении Запорожья.
Курская область
Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» нанесли удары по боевой технике и позициям с живой силой ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что боевые задачи выполнялись в сотрудничестве с разведгруппами и беспилотными летательными аппаратами.
Истребители Су-35С ВКС России успешно выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве приграничных районов Курской области, сообщили в министерстве.
«Во время выполнения боевых задач экипажи Су-35С осуществили патрулирование в установленном районе», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Минувшей ночью в Курской области была объявлена ракетная угроза, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов. Он призвал жителей искать укрытие в помещениях без окон и с прочными стенами.
«Курская область: ракетная угроза! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон, таких как коридор, ванная или кладовая. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или укрытие», — отметил Смирнов.
Также стало известно о видео, зафиксировавшем расстрел семьи в Курской области, найденном на камере GoPro одного из ликвидированных военных ВСУ. Как сообщил представитель российских силовых структур, инцидент произошел в квартире, где военный дважды выстрелил в людей из автомата. Один из погибших был инвалидом и остался умирать в коляске, а тело второго человека лежало рядом. Перед смертью один из них крикнул: «Не стреляйте».
«Наше подразделение уничтожило группу противника на окраине одного из населенных пунктов Курской области. На каске одного из них была камера GoPro, на которой запечатлен момент убийства местных жителей», — добавил собеседник агентства.
Российские войска, тем временем, продолжают наступление и сохраняют контроль над ключевыми участками. Основные боевые действия сосредоточены в Глушковском районе и на южных рубежах Суджанского района, где российская бронегруппа активно атакует позиции ВСУ.
Противник не прекращает попыток укрепиться на стратегических позициях, однако продолжает нести значительные потери как в бронетехнике, так и в личном составе. Под огневым контролем российских войск находятся участки границы и лесополосы, ранее занятые украинскими подразделениями. Активно используются артиллерийские и авиационные удары, что значительно уменьшает возможности ВСУ для организации обороны.
Основные сражения происходят у Плехово, где российские силы успешно отбили несколько атак противника, нанеся удары по его бронетехнике и личному составу. На участке между Плехово и Борками ВС РФ удалось восстановить контроль над лесополосами и частью границы, продвинувшись на юг от этих рубежей. Несмотря на значительные потери, противник продолжает пытаться атаковать в окрестностях Весёлого, однако закрепиться на этих позициях ему не удалось.
Фото: Минобороны РФ
Кураховское направление
В Минобороны РФ сообщили о том, что расчет РСЗО «Град» группировки войск «Юг» успешно атаковал позиции ВСУ на Кураховском направлении. Получив разведданные о местоположении украинских войск, расчет быстро перешел в боевую готовность и уничтожил наземные цели залпом реактивных снарядов. Эффективность удара подтверждена беспилотниками разведывательного подразделения.
Авдеевское направление
Расчёт системы «Земледелие» войсковой группировки «Центр» сумел предотвратить контратаку ВСУ в районе Авдеевки. Он установил мины на подступах к позициям российской армии. Узнав о планируемом нападении, российские военнослужащие оперативно провели минирование территории и отступили с занимаемых позиций. Операция ВС РФ привела к срыву контратаки и потерям среди украинских сил, включая как бронетехнику, так и личный состав.
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Анастасия Хохлова