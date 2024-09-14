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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл самое сложное для военнослужащих направление. В заявлении на Telegram-канале Генштаба говорится, что самым «горячим» направлением на данный момент является кураховское направление в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).
«Сегодня горячее всего на кураховском направлении», – сообщается в заявлении.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что вся линия фронта находится в тяжелом положении. До этого в ВСУ сообщили о мобильности действий Вооруженных сил (ВС) России на кураховском направлении. По данным Генштаба Украины, российские войска 37 раз атаковали позиции ВСУ на кураховском направлении.
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Александр Климов