Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву сбивать российские дроны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы помогает Киеву защищать небо от беспилотников. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».
Он задался вопросом о том, почему западные союзники Украины, которые совместными усилиями сбивают ракеты и беспилотники в небе над Ближним Востоком, до сих пор не делают того же в отношении российских ракет. При этом он подчеркнул, что в настоящее время сбиванием дронов ВС РФ отличилась только Белоруссия.
Украинский лидер выразил уверенность в том, что отказ западных стран от защиты неба над Украиной является «позором для демократического мира».
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября белорусские силы ПВО сбили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство страны.
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Украинский лидер выразил уверенность в том, что отказ западных стран от защиты неба над Украиной является «позором для демократического мира».
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября белорусские силы ПВО сбили несколько дронов, нарушивших воздушное пространство страны.
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Анастасия Чинкова