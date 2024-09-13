Зеленский пожаловался на сокращение поставок ракет к HIMARS от США

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США втрое сократили ежемесячные поставки Украине ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.
Глава государства подчеркнул, что HIMARS очень помогали украинским военным на поле боя. В самом начале поставок этого оружия было в три раза больше, чем есть сейчас.
Зеленский отметил, что ВСУ по-прежнему испытывают дефицит артиллерийских снарядов разных калибров, FPV-дронов, систем ПВО и ракет к ним.
Он добавил, что украинские военные вынуждены использовать одну ракету в системах ПВО вместо стандартных двух.
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Зеленский отметил, что ВСУ по-прежнему испытывают дефицит артиллерийских снарядов разных калибров, FPV-дронов, систем ПВО и ракет к ним.
Он добавил, что украинские военные вынуждены использовать одну ракету в системах ПВО вместо стандартных двух.
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Анастасия Чинкова