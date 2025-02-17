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Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 56 бронемашин MRAP, ракета для IRIS-T SLM, ракета для IRIS-T SLS, 300 ударных беспилотников HF-1 и другие вооружения. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства ФРГ.
Помимо вышеперечисленного, в пакет военной помощи вошли снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысяча боеприпасов для ЗСУ Gepard, 4 самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тысячи - калибра 122 мм. Также Украина получила от ФРГ 51 дрон Vector, 245 беспилотников RQ-35 Heidrun, стрелковое оружие и комплектующие к нему, а еще перевязочные жгуты и одеяла.
На сегодняшний день Германия является второй в списке по объему предоставленной военной помощи киевскому режима. На первом месте расположились США. В обшей сложности правительство ФРГ предоставило Украине помощи на 44 миллиарда евро.
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Иван Мусатов