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Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 56 бронемашин MRAP, ракета для IRIS-T SLM, ракета для IRIS-T SLS, 300 ударных беспилотников HF-1 и другие вооружения. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства ФРГ.
Помимо вышеперечисленного, в пакет военной помощи вошли снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тысяча боеприпасов для ЗСУ Gepard, 4 самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тысячи - калибра 122 мм. Также Украина получила от ФРГ 51 дрон Vector, 245 беспилотников RQ-35 Heidrun, стрелковое оружие и комплектующие к нему, а еще перевязочные жгуты и одеяла.

На сегодняшний день Германия является второй в списке по объему предоставленной военной помощи киевскому режима. На первом месте расположились США. В обшей сложности правительство ФРГ предоставило Украине помощи на 44 миллиарда евро.

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Участники СВО из Подмосковья теперь смогут оформить путёвку в санаторий в МФЦ
20 февраля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба МФЦ МО

Участники спецоперации теперь могут оформить путёвку на оздоровление в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Чтобы воспользоваться услугой, потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Ели по какой-то причине участник СВО не может предоставить все эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России запросит их у медучреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги – от двух до 10 рабочих дней», – отметили в пресс-службе.
Оформить документы на путёвку также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР. А с 1 марта такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг. Обратиться за предоставлением этой услуги можно раз в год.

Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации не превышает 21 дня. Кроме путёвки, для участников СВО предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации нужно подать заявление в СФР и приложить проездные документы.

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В Кремле переадресовали вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области в МО РФ
Песков: вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать МО
20 февраля 2025, 13:29

Фото: istockphoto/yulenochekk

Вопрос о готовящемся наступлении ВСУ в Брянской области лучше задать Минобороны России. Такую рекомендацию дал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно министерству обороны», — прокомментировал он.
Ранее Shot опубликовал сообщение о готовящемся наступлении на брянском направлении со стороны украинских боевиков. Уточнялось, что противник скапливает живую силу и технику приблизительно в полсотне километрах от российской границы.

По информации журналистов, речь идет о численности порядка пяти тысяч единиц живой силы и свыше 200 единиц техники.

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ВС РФ нанесли удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины
20 февраля 2025, 13:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что основными целями для нанесения удара стали объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

По данным ведомства, все назначенные цели были достигнуты, а объекты поражены.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что минувшей ночью Россия атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру страны. Он уточнял, что повреждения получили производственные мощности.

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Трамп раскрыл настоящие потери ВСУ
Трамп: потери ВСУ в 700 тысяч солдат видны через спутники
20 февраля 2025, 13:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли 700 тысяч человек, и это видно на спутниках, заявил президент США Дональд Трамп.
«Украина потеряла, вероятно, 700 тысяч, и это ужасно, видны части тел, по всем полям, по всем. Мы их всех видим очень точно через спутники», — произнес политик, выступая во Флориде.
По словам хозяина Белого дома, полевые снимки напоминают «современную версию Геттисберга».

Перед этим Трамп разочаровался, что украинская сторона не воспользовалась шансом урегулировать конфликт за последние три года.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве проходит митинг с участием примерно 30 человек с американским и украинским флагами.

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В Киеве устроили митинг у посольства США после критики Зеленского Трампом
20 февраля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/ablokhin

Митинг у американского посольства устроили в Киеве после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на ряд местных Telegram-каналов.
«Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у здания посольства США примерно 30 человек с украинским и американским флагами.

Ранее Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять страну, если на Украине не пройдет голосование.

Перед этим стало известно, какое заманчивое предложение сделал сын Трампа Зеленскому.

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