Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 56 бронемашин MRAP, ракета для IRIS-T SLM, ракета для IRIS-T SLS, 300 ударных беспилотников HF-1 и другие вооружения. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства ФРГ.