Василий Небензя (Фото: kremlin.ru)
Украина уже никогда не сможет вернуть регионы, присоединившиеся по результатам референдумов к Российской Федерации. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области потеряны для Киева безвозвратно.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя, а процитировал его телеграм-канал «Поздняков 3.0». Любопытно, что даже в стане самых преданных союзников Украины уже давно и в открытую говорят, что Киеву придётся отказаться от неосуществимых планов по возврату утраченных территорий взамен на гарантии безопасности.
Российский дипломат также отметил, что будущая Украина должна стать полностью демилитаризованным, нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, альянсы и объединения.
Упомянул Небензя и западных партнёров Киева. Он подчеркнул, что Евросоюз и Великобритания в своей русофобской истерии абсолютно недоговороспособны и не могут быть участвующей стороной в каких-либо будущих соглашениях и договорённостях.
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Российский дипломат также отметил, что будущая Украина должна стать полностью демилитаризованным, нейтральным государством и не входить ни в какие военные блоки, альянсы и объединения.
Упомянул Небензя и западных партнёров Киева. Он подчеркнул, что Евросоюз и Великобритания в своей русофобской истерии абсолютно недоговороспособны и не могут быть участвующей стороной в каких-либо будущих соглашениях и договорённостях.
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Александр Бойцов