Порошенко: Зеленский четыре раза уклонялся от службы в ВСУ

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от службы в рядах ВСУ. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.*
«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — поделился Порошенко* в своем интервью для украинских СМИ.
Также экс-президент поделился планами своего сына, который пока не достиг мобилизационного возраста. По словам Порошенко*, если тому придет повестка для службы в рядах ВСУ, то его сын поступит не так, как Владимир Зеленский.
Ранее стало известно о том, что в январе этого года на Украине было арестовано имущество Петра Порошенко*. Все из-за штрафов последнего за уклонение от мобилизации. При этом сам Порошенко оплачивать их отказался.
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