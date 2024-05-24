Германия совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1

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ФРГ совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1. Об этом сообщили в немецком кабмине.
Отмечается, что в пакет готовящегося к поставке оружия были включены три системы HIMARS. Согласно информации источника, количество направленных на Украину танков Leopard 1 в рамках совместного проекта с Данией увеличилось на 10 единиц — до 40 боевых машин.
Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Ранее сообщалось, что администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. В данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.
Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова