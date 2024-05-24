Житель региона России пожелал отправить «всех русских» на СВО и попал на видео

Фото: iStock/Anna_Anikina
Уроженец Республики Тыва пожелал отправить жителей русской национальности в зону проведения спецоперации. Об этом он сообщил на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».
Ролик демонстрирует, как мужчина заявляет об отсутствии русской национальности. По его словам, «всем русским лучше идти на СВО».
Спустя некоторое время уроженец Тувы попросил прощения за свои слова. Он отметил, что ему стыдно за свой поступок, а также подчеркнул, что говорил неуместные реплики в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина признался, что не стоит на учете в военкомате. На вопрос о том, готов ли он сам отправиться на фронт, житель российского региона не ответил.
Ранее сообщалось, что иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР.
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Спустя некоторое время уроженец Тувы попросил прощения за свои слова. Он отметил, что ему стыдно за свой поступок, а также подчеркнул, что говорил неуместные реплики в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина признался, что не стоит на учете в военкомате. На вопрос о том, готов ли он сам отправиться на фронт, житель российского региона не ответил.
Ранее сообщалось, что иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР.
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Екатерина Коршунова