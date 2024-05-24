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Житель региона России пожелал отправить «всех русских» на СВО и попал на видео

Уроженец Тувы захотел отправить «всех русских» на СВО, мужчину сняли на видео
24 мая 2024, 11:47
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Уроженец Республики Тыва пожелал отправить жителей русской национальности в зону проведения спецоперации. Об этом он сообщил на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».
Ролик демонстрирует, как мужчина заявляет об отсутствии русской национальности. По его словам, «всем русским лучше идти на СВО».

Спустя некоторое время уроженец Тувы попросил прощения за свои слова. Он отметил, что ему стыдно за свой поступок, а также подчеркнул, что говорил неуместные реплики в состоянии алкогольного опьянения.



Мужчина признался, что не стоит на учете в военкомате. На вопрос о том, готов ли он сам отправиться на фронт, житель российского региона не ответил.

Ранее сообщалось, что иностранный офицер, который воевал на стороне украинской армии, попал в плен к ВС РФ вблизи Клещеевки в ДНР.

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На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом
24 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области, сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.
Сообщается, что повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. Несмотря на это, поезда дальнего и пригородного сообщения продолжают курсировать по графику, уточнили в «Укрзализныця».

Ранее, 23 мая, сообщалось о повреждении нескольких объектов железнодорожной инфраструктуры в Харькове и Харьковской области после серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что было зафиксировано около десяти детонаций, а позже в течение дня произошла еще серия взрывов.

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В Крыму прокомментировали показ в США «карты ударов» по России
Константинов сравнил показ «карты ударов» США по РФ с хождением по минному полю
24 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/Jon Rehg

Глава крымского парламента Владимир Константинов сравнил представленную в конгрессе США «карты ударов» по России с хождением американцами по минному полю. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Константинова, американцы глубоко заблуждаются в том, что за Московой не последует никакого ответа, в случае атак на российскую территорию. Он отметил, что российский ответ будет точным и неожиданным.

Константинов также добавил, что Вашингтон уже давно наводит свое оружие, формально переданное украинским боевикам, на российскую территорию и убивает российских граждан.

Напомним, глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая американского госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории РФ, показал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные Вашингтоном ракеты ATACMS.

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Польша решила «контролировать» Россию с помощью США
WION: Польша будет следить за РФ через американские радары
24 мая 2024, 11:28

Фото: iStock/ffikretow

Польша подписала договор с Соединенными Штатами, позволяющий ей использовать их радиолокационные системы для наблюдения за своими границами, сообщает WION.
В репортаже отмечается, что по контракту польская сторона получит четыре аэростата в дополнение к своей системе противовоздушной обороны и системе прибрежного наблюдения. Радары, установленные на этих аэростатах, будут контролировать воздушное пространство до Украины, Белоруссии и российского Калининграда, уточнили журналисты.

Глава министерства обороны Польши заявил, что его страна станет второй в мире, использующей такие системы.

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#пво
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Минобороны показало кадры работы ВС России при взятии Клещеевки
24 мая 2024, 11:08

Фото: iStock/ffikretow

Минобороны России показало видео работы российских военных при взятии Клещеевки в Донецкой народной республике. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.
Ролик демонстрирует, как артиллерия наносит точечные удары по опорным пунктам противника на окраинах и на территории самого села. Отмечается, что также показана работа российских операторов FPV-дронов, которые уничтожили группу солдатов ВСУ, попытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома.

На опубликованных кадрах военного ведомства присутствует момент водружения российского флага и копии Знамени Победы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить
24 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием. Об этом сообщает Asia Times.
По информации издания, ответ Москвы может быть сильным и непредсказуемым. Отмечается, что данный шаг не изменит общую картину на линии боевого соприкосновения, но при этом увеличит риски перерастания конфликта в более разрушительную войну.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. По его словам, Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.

Напомним, глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

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На Украине военнообязанный умер в военкомате
Закарпатский военкомат проведет расследование после смерти мобилизованного
24 мая 2024, 10:58

Фото: istock / Prostock-Studio

Закарпатский областной военкомат на Украине сообщил о проведении расследования по факту смерти военнообязанного, который ранее был признан годным к службе.
На странице военкомата в социальной сети Facebook* говорится, что 23 мая у военнообязанного в одном из ТЦК резко ухудшилось самочувствие. При этом ранее его признали годным к службе. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи, которая по приезде констатировала его смерть.

По данному факту назначена служебная проверка. В военкомате отметили, что это не единственный случай летального исхода среди мобилизованных.

Ранее, 29 февраля, Офис генпрокурора Украины сообщал о смерти 49-летнего гражданина, страдавшего эпилепсией, после многодневного нахождения в военкомате в городе Бучач на западе страны.

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Стало известно, почему Зеленский не хочет возвращать украинских военнопленных
Марочко: Зеленскому не важны люди, поэтому он не хочет возвращать пленных
24 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/Sinenkiy

Президенту Украины Владимиру Зеленскому важны не люди, а политика, поэтому он отказался от предложения российской стороны об обмене пленными «500 на 500». Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передаёт «МК».
Он рассказал, что процесс обмена пленными очень долгий и кропотливый. По словам Марочко, Украина является ненадёжным переговорщиком и часто не соблюдает уже достигнутые договорённости.

«Сейчас для Зеленского, как и для его предшественника, люди не имеют абсолютно никакого значения. Ему нужно достичь каких-то политических дивидендов, потому что уровень его рейтинга упал ниже плинтуса, нужно как-то поднимать. За счет обмена военнопленных это как раз и происходило», — пояснил Марочко.

Он также предположил, что Зеленский начнёт бурное обсуждение военнопленными после саммита в Швейцарии. Так он предпримет попытку поднять свой рейтинг тем, что вернул людей на родину. Таким образом, Марочко отметил, что для Украины процесс обмена пленными проходит не для людей, а только в политических целях.

Военный эксперт добавил, что из 500 человек украинская сторона выбрала лишь 38. Ими стали радикалы и националисты, это те персонажи, в которых сейчас особенно остро нуждается Киев. Марочко объяснил, что их вновь отправят в зону боевых действий для поднятия морально-психологического состояния бойцов.

Напомним, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Украина отказалась обменивать. По её словам, Зеленский выбрал из них лишь 38 военных, в числе которых боевики «Азова»*, которых Киев готов принять. Остальные украинские военные Украине не нужны.

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Десантник ВСУ рассказал, какой «сюрприз» устроила Россия на передовой
Десантник ВСУ заявил, что ВС России в Волчанске наступают со всех сторон
24 мая 2024, 10:37

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска наступают на Волчанск с разных сторон, сообщил десантник 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в интервью изданию Forbes.
В статье указано, что российские взводы были рассредоточены, размывая линию фронта ВСУ и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой в круговой обороне.

«Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон», — рассказал один из десантников.
Издание отмечает, что такая тактика российских войск уже была эффективна для прорыва на других направлениях.

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#новости
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#вс рф
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Главком ВС Швеции Бюден: РФ производит больше оружия, чем поставляет Запад
24 мая 2024, 10:18

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия производит больше вооружения, чем западные страны могут передать Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью изданию RND.
«Владимир Путин настроил экономику страны на военные нужды так, как мы не можем. Сейчас россияне производят намного больше оружия, чем мы способны поставить Киеву», — отметил Бюден.
По его словам, в последние месяцы Вооруженные силы Украины находятся в критическом положении. Конфликт зашел в тупик, что увеличивает риск его затягивания, подытожил военный.

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