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Россия планирует завершить специальную военную операцию на Украине в 2024 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал герой России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО», — отметил Алаудинов. По его словам, РФ фактически уже победила, и это осознали как украинцы, так и мировые лидеры.Командир «Ахмата» добавил, что российские войска действуют более грамотно, чем Вооружённые силы Украины (ВСУ), и продвигаются с меньшими потерями. Теперь главное — грамотно доделать работу без больших потерь.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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