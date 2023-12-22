Депутат Верховной рады усомнился в победе Украины в СВО

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Победа Украины на линии боевого соприкосновения сейчас маловероятна, с таким заявлением выступил секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко в интервью для Times.
«Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы», — прокомментировал ситуацию Костенко.
По мнению политика, в мире банально не существует оружия, способного оказать весомое влияние на ход конфликта и перетянуть инициативу на линии боевого соприкосновения с российской стороны на украинскую.
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