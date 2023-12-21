«Уже не верят»: В Госдуме описали отношение Запада к планам Украины

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На Западе уже не верят в «грандиозные» планы Украины по захвату Крымского полуострова, такое мнение выразил депутат Государственной думы Дмитрий Белик в интервью для «РИА Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что убеждён в том, что в 2024 году Вооружённые силы Украины смогут установить контроль над Крымским полуостровом.
По словам депутата, заявление Умерова было предназначено для узкого круга внутренней аудитории на Украине. Он отметил, что украинцы, в основной своей массе, уже практически не верят в победу своей страны. При этом, половина из них уже сбежала от мобилизации за границу, а вторая половина старается это сделать, заключил Белик.
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«Я сегодня ради интереса просмотрел главные страницы ведущих западных агентств. Там рассуждают о том, как встретить Рождество, будет ли Трамп президентом, но нигде нет портрета победоносного украинского министра Умерова, пообещавшего захватить Крым. А это значит, что главные спонсоры Украины в подобные заявления уже не верят», — прокомментировал ситуацию Белик.
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Евгения Парфентьева