Десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском

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Десантный расчет ПТРК «Корнет», используемый российскими войсками, совершил запуск управляемой ракеты, уничтожив западную бронированную машину ВСУ под Артемовском. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны журналистам.
«С помощью управляемой ракеты, запущенной с ПТРК „Корнет“, противотанковая группа успешно уничтожила одну из боевых бронированных машин противника. Вторая машина ВСУ отклонилась, двигаясь в сторону заднего участка, не успев провести ротацию личного состава», — подчеркнули в Минобороны.В ведомстве также добавили, что колонна ВСУ, состоящая из двух боевых бронированных машин западного производства, направлялась к линии боевого контакта для смены украинского личного состава. Российские десантники заметили их с помощью приборов наблюдения, оснащенных тепловизорами.
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Артем Кузьмин