Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском

Десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском

МО: десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском
10 января 2024, 04:39
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Десантный расчет ПТРК «Корнет», используемый российскими войсками, совершил запуск управляемой ракеты, уничтожив западную бронированную машину ВСУ под Артемовском. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны журналистам.

«С помощью управляемой ракеты, запущенной с ПТРК „Корнет“, противотанковая группа успешно уничтожила одну из боевых бронированных машин противника. Вторая машина ВСУ отклонилась, двигаясь в сторону заднего участка, не успев провести ротацию личного состава», — подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве также добавили, что колонна ВСУ, состоящая из двух боевых бронированных машин западного производства, направлялась к линии боевого контакта для смены украинского личного состава. Российские десантники заметили их с помощью приборов наблюдения, оснащенных тепловизорами.

Читайте также:

«Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове

На Украине задержали четверых подростков за поджоги релейных шкафов под Киевом
#операции
#добровольцы
#всу
#сми
#минобороны
#запад
#ракеты
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском
МО: «Гиацинт» группировки «Запад» уничтожил польского «Краба» под Купянском
10 января 2024, 04:10

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Расчёт 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожил гаубицу «Краб» польского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции расчета польской гаубицы «Краб» ВС Украины. Координаты цели были переданы расчетам 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» для нанесения огневого поражения. Расчёт «Гиацинта» незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил гаубицу «Краб» и личный состав противника», - проинформировали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что боевые задачи выполняют российские военнослужащие, включая добровольцев и мобилизованных граждан, прошедшие полный цикл подготовки на полигонах Западного военного округа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове

МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью
#сво
#всу
#запад
#россия
#украина
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
МО: «Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском
10 января 2024, 03:31

Фото: istock /AntonMatveev

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» из 6-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», завершили уничтожение укрепленных блиндажей, где находились бронетехника и подразделения ВСУ на Купянском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны.
Пуски огня были осуществлены с использованием тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» на расстоянии более 4,5 километров, подчеркнули в ведомстве.

Министерство также подчеркнуло, что стрельба проводилась при помощи современных программных систем топогеодезической привязки. Завершив боевую задачу, расчеты систем ТОС-1А «Солнцепек» оперативно меняют боевые позиции и быстро перезаряжают установки.

Читайте также:

«11 дней в аду»: обстановка в Крынках на левом берегу Днепра глазами ВСУ

CNN: Иностранные наёмники бегут с Украины, увидев ожесточённые сражения

Огнеметные системы «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности
#стрельба
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Харькове
«Общественное»: в Харькове произошло несколько взрывов
10 января 2024, 00:46

Фото: istockphoto/RamonCast

По данным Telegram-канала «Общественное», в Харькове произошло несколько взрывов.
«Наши корреспонденты сообщают о нескольких взрывах в Харькове», — говорится в материале.
В регионе объявлена воздушная тревога.

С 10 октября 2022 года российская армия регулярно атакует объекты оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. По заявлению Владимира Путина, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие атаки на объекты гражданской инфраструктуры в России. Вследствие этого в украинских регионах постоянно объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

Читайте также:

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане

В Орле при атаке беспилотника ВСУ поврежден многоквартирный дом

Группировка войск «Юг» уничтожила более 280 боевиков ВСУ и РСЗО Vampire
#армия
#теракт
#мид
#соболезнования
#тревога
#всу
#лавров
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью
09 января 2024, 22:32

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» в небе над Белгородской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что цели были ликвидированы дежурными системами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.

Напомним, 9 января три украинских беспилотных летательных аппарата также были сбиты над территорией Курской области.

Читайте также:

Mash: В небе над Курском сбили три украинских дрона

МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства

Два человека пострадали после атак дронов-камикадзе на нефтебазу в Орле
#белгород
#пво
#минобороны рф
#бпла
#рсзо
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Самое болезненное»: Кривонос рассказал о направлении, которое отчаялись отвоевать ВСУ
Кривонос: ВС РФ могут прорвать оборону на Купянском направлении
09 января 2024, 22:06

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские силы могут прорвать линию обороны ВСУ на Купянском направлении и пойти на Харьков, с таким заявлением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Ситуация на Купянском направлении достаточно сложная, и в некоторых моментах у противника есть частичный успех на определенных участках», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

Украинский генерал подчеркнул, что именно это направление является самым болезненным для Вооружённых сил Украины. Он также признал, что российский силы могут прорвать оборону на этом участке линии боевого соприкосновения и, при желании, пойти на Харьков.

Ранее с заявлением о скорой потере Харькова Киевом выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Читайте также:

Риттер: Без мирных переговоров Украина потеряет Харьков и Одессу

«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ

BI: Залужный хотел в 2022 году провести операцию в Крыму, но США не разрешили
#сво
#всу
#харьков
#вс рф
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали, когда у Украины кончатся боеприпасы
Шумер: у Украины кончаются боеприпасы из-за задержки США в утверждении помощи
09 января 2024, 21:24

Фото: iStock/undefined undefined

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Киев испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине. Об этом Шумер сообщил в рамках выступления в сенате.
Шумер отметил, что «украинцы способны дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним». По его словам, история не будет благосклонна к таким событиям, если Вашингтон не начнет предпринимать меры.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России весной

Депутат Рады Фриз: проект о мобилизации содержит антиконституционные нормы

Franceinfo: бойцы ВСУ пожаловались на коррупцию на Украине
#история
#меры
#сво
#всу
#украина
#сша
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Рады Фриз: проект о мобилизации содержит антиконституционные нормы
09 января 2024, 20:47

Фото: iStock/Prostock-Studio

Законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Фриз в эфире всеукраинского телемарафона.
Фриз отметила, что украинский кабмин настаивает на снятии всех норм, содержащих коррупционные риски, а также на снятии антиконституционных норм.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Мобилизация» стала словом 2023 года на Украине

Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной

В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
#кабмин
#добровольцы
#мобилизация
#сво
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Россия диктует правила»: В США заявили о панике в рядах ВСУ
Бывший разведчик Риттер: ВС РФ перехватили инициативу на Украине
09 января 2024, 20:32

Фото: iStock/IherPhoto

Российские силы полностью перехватили инициативу на полях спецоперации, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Россия диктует темп боя, никакой паузы не будет. Теперь украинцы в панике», — прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, Вооружённые силы Украины, стратегически, уже проиграли. При этом, он также отметил, что украинским властям уже не удастся выбить для себя положительные исход конфликта, им придётся пойти на условия, которые будет диктовать Россия.

Ранее Риттер также заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится пойти на мирные переговоры с Россией, то потеряет ещё большее количество территорий.

Читайте также:

Риттер: Без мирных переговоров Украина потеряет Харьков и Одессу

BI: Залужный хотел в 2022 году провести операцию в Крыму, но США не разрешили

Политолог Тетре: К апрелю ВС РФ прорвут оборону ВСУ и займут Одессу и Харьков
#вс рф
#всу
#сша
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Картаполов объяснил, почему мобилизованные будут служить до конца СВО
Депутат Картаполов: Нет необходимости распускать мобилизованных
09 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал, что набор военнослужащих по контракту в ВС РФ, который продолжается и сейчас, никак не связан с мобилизованными.
Картаполов считает, что увеличение численности контрактников не служит основанием, чтобы прекратить службу мобилизованных, пишет «Фонтанка».

Во время интервью Картаполову напомнили, что в прошлом году на службу приняли 410 тысяч контрактников, а до конца текущего года численность служащих по контракту планируется увеличить до 745 тысяч человек.

Журналисты задали вопрос, является ли это основанием, чтобы распустить 300 тысяч мобилизованных.

«Нет никакой необходимости никого распускать», - считает Картаполов.
Депутат предложил вспомнить, что в 1941 году Москву обороняли ополченцы. Картаполов предложил вообразить ситуацию, при которой в 1943 году Сталину предложили бы демобилизовать бойцов, воевавших с начала ВОВ.

«Ведь никому это не приходит в голову. Но сегодня это вбрасывается нашими недругами»,-ответил Картаполов.
Также депутат уверен, что мобилизованные уже стали профессионалами. И новые неподготовленные люди их не смогут заменить.
Он напомнил, что мобилизованные граждане обеспечены необходимыми социальными благами.

«Более защищенного на сегодня человека, чем тот, кто был мобилизован, и его семьи просто нет»,-утверждает Картаполов.
Ранее сообщалось, что Минобороны Украины первый раз осуществило массовую закупку военной формы для женщин. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров, сообщает ТАСС. Умеров отметил, что купили 50 тысяч комплектов. Кроме того, Минобороны закупило 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников.

Читайте также:

«Наступит конец»: Американский эксперт вынес последнее предупреждение Зеленскому

США обеспокоены неспособностью Украины сбивать российские ракеты

Залужный в 2022 году хотел провести дерзкое контрнаступление в Крыму
#сво
#мобилизация
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф