На Украине задержали четверых подростков за поджоги релейных шкафов под Киевом

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На Украине задержали четверых подростков, которые уничтожали релейные шкафы под Киевом по заданию кураторов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, задержанным подросткам от 14 до 19 лет. Как рассказали они сами, они поджигали релейные по заданию из «Телеграма». За качественное выполнение поджогов им обещали заплатить деньги.
В результате, испорченные подростками шкафы затормозили движение в Киевской области.
В настоящий момент двое жителей Барисполя 14 и 16 лет находятся в следственном изоляторе. Всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее шестиклассник из Москвы подбил школьников поджечь релейный шкаф, пообещав им 15 тысяч рублей.
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В результате, испорченные подростками шкафы затормозили движение в Киевской области.
Ранее шестиклассник из Москвы подбил школьников поджечь релейный шкаф, пообещав им 15 тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева