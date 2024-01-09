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На Украине задержали четверых подростков за поджоги релейных шкафов под Киевом

09 января 2024, 19:36
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

На Украине задержали четверых подростков, которые уничтожали релейные шкафы под Киевом по заданию кураторов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, задержанным подросткам от 14 до 19 лет. Как рассказали они сами, они поджигали релейные по заданию из «Телеграма». За качественное выполнение поджогов им обещали заплатить деньги.

В результате, испорченные подростками шкафы затормозили движение в Киевской области.


В настоящий момент двое жителей Барисполя 14 и 16 лет находятся в следственном изоляторе. Всем задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее шестиклассник из Москвы подбил школьников поджечь релейный шкаф, пообещав им 15 тысяч рублей.

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РИА: Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
09 января 2024, 19:22

Фото: iStock/A_N

В паре кварталах от Белого дома в Вашингтоне открыли стрельбу, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной полиции.
Собеседник агентства сообщил, что стрельба произошла около 05:00 утра (13:00 по московскому времени) на «K Street», которая находится в паре кварталов от Белого дома.

«Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве», — прокомментировал ситуацию в американской полиции. Он также подчеркнул, что этот мужчина скончался в больнице.

Ранее стрельбу открыли на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе штат Калифорния. В результате, два человека погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести.

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#стрельба
#полиция
#сша
#белый дом
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В московском метро пассажира ранили ножом
09 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto/hank5

В московском метро на мужчину напали с ножом.
РЕН ТВ пишет, что двое пассажиров что-то не поделили в вестибюле станции «Саларьево» (Сокольническая линия). Во время конфликта один из них достал нож и ранил оппонента.

Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.

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#метро
#москва
#новости
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Покойного телепроповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии
09 января 2024, 19:08

Фото: iStock/Wirestock

Известного нигерийского проповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии и истязательстве бывших прихожанок, об этом сообщает Би-би-си.
Журналисты Би-би-си на протяжении двух лет проводили своё собственное расследование и смогли установить более 20 предполагаемых жертв Джошуа.

Проповедник основал «Синагогу церкви всех народов» (Synagogue Church of All Nations, SCOAN) в нигерийском городе ​Лагос. Организация стала одной из самых влиятельных в стране. Сообщалось о, якобы, ​задокументированных случаях чудесного исцеления прихожан SCOAN.

​В 2021 год Джошуа скончался, после чего его бывшие прихожанки из разных стран мира начали сообщать о том, что проповедник насиловал их и истязал.

«Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи», - рассказала одна из бывших последовательниц Джошуа, которой, по её словам, пять раз приходилось делать аборты.

Суммарно журналистам удалось собрать свидетельства от 25 женщин, которые утверждают о насилии со стороны ​одного из самых известных нигерийских проповедников.

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#расследование
#африка
#насилие
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В Тюмени задержаны все участников избиения ветерана СВО
09 января 2024, 19:08

Фото: iStock/Yingko

В Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.

В телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, где несколько парней избивают лежащего мужчину. В комментарии к публикации жена пострадавшего пояснила, что ее супруг, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила людям, за что и был избит.

«Задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Все участники драки сейчас находятся в отделении полиции.

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В Донецке под окнами дома нашли расчлененное тело мужчины
09 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Донецке под окнами дома на улице Островского найдено расчлененное тело мужчины. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, мужчина работал мясником на местном рынке. По слова соседей, квартиру в этом доме он снимал. По предварительным данным, убийцей стал знакомый погибшего. Он расчленил тело и выкинул останки с пятого этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось, что в Смоленской области задержан мужчина, который убил, а после расчленил женщину, которая пришла к нему в гости на новогоднее торжество. Мужчина избил и задушил женщину и лег спать. Утром он обнаружил в квартире бездыханное тело и решил от него избавиться. Он вынес тело на балкон и расчленил его, выкинув части тела погибшей в мусорный контейнер.

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Адвокат Косенко заявил, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына
09 января 2024, 18:49

Фото: iStock/franconiaphoto

На скандальном видеоролике блогер Сергей Косенко бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, об этом заявил его адвокат Сергей Жорин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, на просторах интернета разразился настоящий скандал, когда Косенко опубликовал на своей странице в социальной сети видеоролик, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении автора ролика.

Находящийся за границей Косенко опубликовал извинения, заявив, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына.

«Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины», — прокомментировал ситуацию адвокат блогера.

Он также выразил надежду, что уголовное дело в отношении Косенко всё же не будет возбуждено.

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«Хаотичный поступок»: Солист «Щенков» раскаялся за обнажённое выступление
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#адвокат
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#ск рф
#ребёнок
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В Башкирии лопатой пытались отбить стаффорда, который загрыз пекинеса
09 января 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Anna-av

Жительница Ишимбая отправилась на прогулку с пекинесом.
Во дворе на улице Ленина на маленькую собаку набросился стаффорд. Shot пишет, что хозяин выгуливал пса без намордника. Стаффорд мёртвой хваткой вцепился в пекинеса. Его пыталась спасти хозяйка. Агрессивный собака накинулась и на неё и разорвала ей руку.

Оттащить агрессивную собаку от мёртвого пекинеса помогли прохожие. Они отталкивали и били пса лопатой.

Хозяин стаффа, со слов местных, всё это время стоял в стороне и просто наблюдал за происходившим. Когда всё закончилось, ушёл с собакой домой.

Хозяйка погибшего пекинеса обратилась в полицию, сейчас проводится проверка.

Владельцу стаффа выписали небольшим штрафом. По данным Shot, агрессивного пса постоянно выгуливают без намордника и спускают с поводка во время прогулок.

Нападение на пекинеса-это не первый случай, когда стафф напал на чужих собак.

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#башкирия
#собака
#новости
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«Хаотичный поступок»: Солист «Щенков» раскаялся за обнажённое выступление
Обнажившийся на сцене солист «Щенков» раскаялся в содеянном
09 января 2024, 17:21

Фото: iStock/BrianAJackson

Выступивший на сцене в одном носке на причинном месте солист группы «Щенки» Максим Тесли раскаялся в содеянном, в интервью для Telegram-канала «Mash на Мойке».
Напомним, 8 января Тесли вышел на сцену питерского клуба MOD в одном носке, который прикрывал его гениталии. В ходе выступления носок сполз вниз, и солист остался на сцене абсолютно обнажённым.

9 января певец пытался улететь в Екатеринбург, однако, был задержан в аэропорту Пулково.

Как сообщает «Mash на Мойке», в настоящий момент Тесли находится в Калининском районном суде Петербурга, где ожидает вынесения меры пресечения.

В интервью Telegram-каналу он заявил, что его выступление в одном носке было «абсолютно хаотичным поступком», он также отметил, что раскаивается в содеянном.

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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера, глумившегося над военными

Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб
#певец
#санкт-петербург
#концерт
#суд
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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера, глумившегося над военными
09 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Andrii Zorii

Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Артема Оморьяна, который глумился над российскими военными во время стрима, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 36-летний Оморьян проводил прямой эфир, в ходе которого заявил, что срезал нашивки с одежды погибших российских солдат. «Шутник» был задержан 8 января.

9 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Оморьяна на десять суток за мелкое хулиганство, однако, как считает собеседник СМИ, его могут осудить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Ранее в Петропавловске-Камчатском оштрафовали продавщицу, которая неоднократно негативно высказывалась о российских военных, а также демонстративно включала украинские песни на работе.

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#суд
#хулиганство
#вс арест
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