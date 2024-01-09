МО: Российские ПВО сбили БПЛА и снаряд РСЗО «Ураган» над Белгородской областью

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Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО «Ураган» в небе над Белгородской областью, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что цели были ликвидированы дежурными системами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.
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Евгения Парфентьева