Гладков: Число погибших при обрушении части дома в Белгороде выросло до 17 человек

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что количество погибших мирных жителей в результате варварской атаки ВСУ многоквартирного жилого дома в Белгороде увеличилось до 17 человек.
От лица всех белгородцев Гладков выразил глубокие соболезнования семьям, которые потеряли родных и близких. По словам главы региона, рядом с местом трагедии образовался народный мемориал, куда люди продолжают нести цветы и игрушки.
Гладков добавил, что люди вместе скорбят и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, многоквартирный жилой дом на улице Щорса в Белгороде повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». В доме произошло обрушение подъезда с десятого по первый этаж. После начала разбора завалов, упала кровля, пострадали трое спасателей.
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Гладков добавил, что люди вместе скорбят и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, многоквартирный жилой дом на улице Щорса в Белгороде повредили фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». В доме произошло обрушение подъезда с десятого по первый этаж. После начала разбора завалов, упала кровля, пострадали трое спасателей.
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Екатерина Коршунова