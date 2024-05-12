В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

Фото: iStock/Srdjanns74
В Белгороде целый подъезд жилого дома обрушился после попадания украинского снаряда, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, украинский снаряд попал в жилой многоэтажный дом на улице Щорса.
Предварительно, обрушились сразу десять этажей.
В настоящий момент известно о трёх пострадавших, людей продолжают доставать из-под завалов.
Telegram-канал SHOT пишет, что существует угроза обрушения всего многоквартирного дома, сейчас жителей десятиэтажки экстренно эвакуируют.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности на территории региона.
Читайте также:
Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Восемь человек пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщил Гладков
Предварительно, обрушились сразу десять этажей.
В настоящий момент известно о трёх пострадавших, людей продолжают доставать из-под завалов.
Telegram-канал SHOT пишет, что существует угроза обрушения всего многоквартирного дома, сейчас жителей десятиэтажки экстренно эвакуируют.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетной опасности на территории региона.
Читайте также:
Беспилотник со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Восемь человек пострадали при атаке на Белгородскую область, сообщил Гладков
Евгения Парфентьева