Гладков: при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека
В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область пострадали три человека. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы», — передает градоначальник в своем telegram-канале.
Как оказалось, беспилотник атаковал поселок Борисовка. После этого местную женщину госпитализировали в больницу №2 города Белгорода. Ребенок доставлен в детскую областную клиническую больницу. Третья пострадавшая получила необходимую помощь на месте происшествия.
Также зафиксированы повреждения имущества местных жителей. Из-за детонации дронов ВСУ во дворе многоквартирного дома пострадали шесть легковых автомобилей. К тому же выбиты окна в девяти квартирах.