NYT: Россия приблизилась к полному освобождению ДНР
Российские войска приблизились к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает The New York Times.
«Сейчас Россия контролирует более двух третей Донецка. Но чтобы захватить остальную часть региона, ей нужно взять городские центры, которые всё ещё находятся под контролем Украины и жизненно важны для логистики её армии», — передает издание.
В сообщении отмечают, что для полного освобождения ДНР российской армии необходимо взять под контроль Константиновку. Город является «воротами в цепочку населенных пунктов, образующих последний крупный оборонительный пояс Украины» в регионе, В связи с этим издание называет взятие Константиновки «главной целью» ВС РФ.