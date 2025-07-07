В Раде рассказали о бегстве знакомых Зеленского из страны под видом артистов

Депутат Железняк заявил о выезде с Украины тысяч граждан под видом артистов
Фото: iStock/Svet Ivan

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк поделился схемой выезда с Украины местных артистов. Об этом он написал в личном блоге.



Так, по словам парламентария, благодаря разрешению на выезд для деятелей культуры страну покинули многие артисты, близкие к Владимиру Зеленскому. В общей сложности, по данным Железняка, из Украины таким путём выехали свыше шести тысяч граждан, в том числе подпадающих под призыв в ВСУ.

Также политик подчеркнул, что многие из тех, кто выехал за рубеж, не имели отношения к культуре и искусству. Они лишь получали статусы «музыкантов» или «участников перформансов». В их числе режиссёр сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко, более известный по сериалу «Сваты», а также Ростислав Точицкий, который является одногруппником главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Анастасия Чинкова

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