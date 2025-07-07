В Раде рассказали о бегстве знакомых Зеленского из страны под видом артистов

07 июля 2025, 20:01

Депутат Железняк заявил о выезде с Украины тысяч граждан под видом артистов

Фото: iStock/Svet Ivan

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк поделился схемой выезда с Украины местных артистов. Об этом он написал в личном блоге.