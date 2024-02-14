Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью, ранена женщина

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
Система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе. Об этом сообщил во «ВКонтакте» белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
«Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Гладков на своей странице в соцсети.Ночью в Белгородской области (как и в соседней Курской) объявлялась ракетная опасность. Власти просили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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