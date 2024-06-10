Гладков: Трое мирных жителей пострадали из-за обстрела ВСУ города Шебекино

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Город Шебекино в Белгородской области подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. В результате пострадали трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что ранения различной степени тяжести получили мужчина и две женщины. В настоящее время они госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается необходимая помощь.
По словам Гладкова, в результате обстрела повреждения получила линия электропередачи. Частично отключено электроснабжение в Шебекино и близлежащих сёлах Нежеголь и Ржевка. Как сообщил руководитель области, сотрудники аварийно-ремонтных бригад уже выехали на место для ликвидации последствий обстрела. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объёме.
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Александр Бойцов