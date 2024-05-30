Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области

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Украинские военные обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате чего оказалась повреждена линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Из-за повреждений ЛЭП жители двух населенных пунктов — Дорогощь и Смородино — остались частично без света.
По словам Гладкова, ликвидировать последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны России.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Из-за повреждений ЛЭП жители двух населенных пунктов — Дорогощь и Смородино — остались частично без света.
По словам Гладкова, ликвидировать последствия аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны России.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак