«Акт терроризма»: В МИД РФ прокомментировали обстрел Белгорода

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
ВС Украины совершили акт терроризма, направив на Белгород реактивные ракеты «Вампир», с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Днём 15 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по Белгороду при помощи реактивных систем залпового огня «Вампир». Осколки ракеты попали по торговому центру. Четыре человека, находившихся внутри ТЦ в момент атаки, погибли моментально. Ещё пятеро пострадавших скончались позже.
Точное количество жертв украинского обстрела в настоящий момент уточняется.
По словам Захаровой, сегодня украинская армия совершила акт терроризма, напав на мирный российский города. Россия вынесет этот вопрос на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН, уточнила спикер МИДа.
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Евгения Парфентьева